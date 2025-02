Aufgrund zahlreicher Fasnet-Veranstaltungen sind in der Innenstadt von Villingen und in der Innenstadt von Schwenningen in den närrischen Tagen mehrere Straßensperrungen erforderlich. Außerdem gibt es polizeiliche Schleusen.

An allen Straßen, durch die die Fasnet-Umzüge am Donnerstag, 27. Februar, Sonntag, 2. März, Montag, 3. März, und am Dienstag, 4. März, verlaufen, ist das Halten und Parken verboten, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die betroffenen Straßen werden bereits rechtzeitig vor der jeweiligen Veranstaltung gesperrt, um einen reibungslosen Ablauf der Fastnachtsumzüge zu gewährleisten. Hinweise werden ausgeschildert.

Die Umzugsstrecken und Veranstaltungsorte werden aufgrund ausgeweiteter Sicherheitsmaßnahmen großräumig abgesperrt. Die Zufahrt ist zu diesen Zeitpunkten nicht möglich.

Über polizeiliche Schleusen ist das Ausfahren aus diesen Bereich zwischenzeitlich möglich. Eine Einfahrt ist bis zum Ende des Umzugs jeweils nicht mehr möglich. Die Zufahrtsmöglichkeiten von Rettungsdiensten oder Pflegediensten sind über punktuelle Schleusen selbstverständlich gegeben. Die Sperrungen werden nach den Umzügen und der Straßenreinigung wieder aufgehoben.

Donnerstag

Da sich während der närrischen Tage auch zahlreiche Fußgänger in der Färberstraße aufhalten, wird diese ab Donnerstagmorgen, 27. Februar, für den Verkehr gesperrt. Die Zufahrt ins Rietviertel ist über die Fastnachtstage über die Rosengasse möglich, die Einbahnstraßenrichtung in der Brunnenstraße wird gedreht.

Wegen des Kinderumzugs in Villingen sind am Donnerstag, 27. Februar, Straßensperrungen ab etwa 10.30 Uhr erforderlich. Der Umzug beginnt um 14 Uhr, die Umzugsstrecke verläuft über die Niedere Straße/Bickenstraße/Bärengasse/Hafnergasse/Obere Straße/Rietstraße. Zudem ist der Innenring ab der Mönchweilerstraße über den Verlauf des Benediktinerrings und des Romäusrings gesperrt. Polizeiliche Schleusen gibt es an der Ecke Kanzleigasse/Benediktinerring sowie Gerberstraße/Kaisserring.

Auch in der Schwenninger Innenstadt kommt es an diesem Tag von 10.30 bis etwa 16.30 Uhr zu Verkehrseinschränkungen aufgrund des Kinderumzugs der Ziegel-Buben. Dieser beginnt um 14 Uhr. Die Umzugsstrecke verläuft über die Fußgängerzone In der Muslen/Friedrich- Ebert-Straße/Jakob-Kienzle-Straße/Uhlandstraße (Fußgängerzone)/In der Muslen/Muslenplatz. Bereits um 13 Uhr wird am Hockenplatz der Kindernarrenbaum aufgestellt. Eine polizeiliche Schleuse befindet sich an der Ecke Muslenplatz/Kronenstraße.

An diesem Abend findet ab 18 Uhr auch die Schlüsselübergabe in Schwenningen statt. Die Narren stellen sich ab 18 Uhr am Gasthaus Felsen auf, die Umzugsstrecke verläuft über die Bürkstraße, Gartenstraße und Bildackerstraße zum Rathaus. Straßensperrungen gibt es ab 17 Uhr. Der Marktplatz ist zum Zeitpunkt der Schlüsselübergabe und der laufenden Veranstaltungen nicht befahrbar.

Sonntag

Die Villinger Innenstadt ist am Sonntag, 2. März, von 11 bis 22 Uhr teilweise für den Verkehr gesperrt. Die Umzugsstrecke zum Empfang des Katers Miau aus dem Romäusturm ab 14 Uhr verläuft von der Oberen Straße zur Rietstraße/Rietgasse bis zum Romäusturm. Rückmarsch vom Romäusturm/Rietgasse/Bogengasse/Zinsergasse/Badgasse/Rietgasse/Rietstraße/Niederen Straße. Anschließend beginnt um 18 Uhr die Schlüsselübergabe am Münsterplatz. Die Aufstellung findet beim Riettor statt, die Umzugsstrecke verläuft über die Rietstraße/Obere Straße/Münsterplatz. Nach der Schlüsselübergabe wird der Umzug auf folgender Strecke fortgesetzt: Kaufhausgasse/Rietstraße/Rietgasse. Die Fastnachtssuche der Glonki-Gilde startet um 19 Uhr am Bickentor. Vor allem in diesem Bereich kommt es auch auf dem Innenring zu Einschränkungen.

Der Große Umzug in Schwenningen am Sonntag, 2. März, beginnt mit der Aufstellung ab 11 Uhr im Bereich Gasthaus Felsen, Straßensperrungen ab etwa 8.30 Uhr. Die Straßensperrungen werden großräumig um die Umzugsstrecke eingerichtet. Der Umzug startet um 14 Uhr, die Strecke verläuft über die Bildackerstraße/Paul-Jauch- Straße/Sturmbühlstraße/Marktstraße/Marktplatz/Kirchstraße/Muslenplatz/In der Muslen/Harzerstraße/Alleenstraße/Jahnstraße/Turnerstraße/Bürkturnhalle. Polizeiliche Schleusen gibt es entlang der Sturmbühlstraße, an der Ecke Harzerstraße/Villinger Straße und in der Jakob-Kienzle-Straße.

Montag

Am Fastnachtsmontag, 3. März, ist die Innenstadt Villingen ab etwa 6.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Der Innenring Villingen ist nicht befahrbar und wird gegen 14 Uhr geöffnet. Jedoch kommt es auch beim Maschgerelauf und dem Glonki-Umzug erneut zu teilweisen Einschränkungen. Polizeiliche Schleusen gibt es vom Innenring zur Mönchweilerstraße, Ecke Kanzleigasse/Benediktinerring, Am Riettor und Ecke Gerberstraße/Kaiserring. Beginnend mit dem Umzug des Katzenmusikvereins Miau um 8 Uhr, der über die Niedere Straße/Bickenstraße/Klosterring/Obere Straße/Rietstraße/Rietgasse/Bogengasse/Zinsergasse/Romäusring/Färberstraße verläuft. Die Fortsetzung des Umzugs ab 10.30 Uhr läuft über die Rietstraße/Bickenstraße/Gerberstraße/Am Niederen Tor/Niedere Straße/Rietstraße. Beim Historischen Umzug der Narrozunft geht es ab 8.45 Uhr los. Die Umzugsstrecke verläuft über die Niedere Straße/Bickenstraße/Bärengasse/Hafnergasse/Obere Straße/Rietstraße/Riettor. Der Umzug der Südstadt-Clowns in der Villinger Innenstadt setzt sich ab 10.15 Uhr in Bewegung. Umzugsstrecke: Niedere Straße/Bickenstraße/Bärengasse/Hafnergasse/Obere Straße/Rietstraße/Rietgasse/Bogengasse/Zinsergasse/Romäusring/Niedere Straße/Rietstraße/Riettor. Ab 14.15 Uhr startet der Maschgerelauf der Narrozunft Villingen am Oberen Tor. Die Umzugsstrecke verläuft über die Obere Straße zur Rietstraße. Der Umzug der Glonki-Gilde ab 16.30 Uhr verläuft über die Niedere Straße in die Rietstraße.

Dienstag

Weiter geht’s mit dem närrischen Treiben am Dienstag, 4. März. Mit dem Großen Umzug der Zuggesellschaft erreicht die Fastnacht ihren Höhepunkt. Straßensperrungen gibt es ab 9 Uhr. Der Innenring Villingen ist nicht befahrbar. Der Umzug läuft durch folgende Straßen: Bertholdstraße/Niedere Straße/Bickenstraße/Klosterring/Obere Straße/Rietstraße bis Riettor. Polizeiliche Schleusen gibt es vom Innenring zur Mönchweilerstraße, Ecke Kanzleigasse/Benediktinerring, Am Riettor und Ecke Gerberstraße/Kaiserring.

Fastnachtsverbrennen in Schwenningen ist am Dienstag, 4. März, Beginn mit der Aufstellung um 18 Uhr, ab 18.30 Uhr ist der Umzug. Umzugsstrecke: Bürkstraße/Kirchstraße/Muslenplatz, Straßensperrungen ab etwa 17 Uhr.