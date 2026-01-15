Sicherheit von Schließfächern: Kreissparkasse Freudenstadt reagiert auf Millionen-Coup

Nach dem Aufbruch Tausender Bankschließfächer in Gelsenkirchen empfiehlt die Kreissparkasse Freudenstadt ihren Kunden, Ruhe zu bewahren. Die Bank befasse sich mit dem Vorfall.
Den Millionen-Coup in einer Sparkasse in Gelsenkirchen, bei dem bislang unbekannte Täter Werte im mutmaßlich dreistelligen Millionenbereich aus Schließfächern erbeuteten, nennt die Kreissparkasse Freudenstadt einen „seltenen Extremfall organisierter Kriminalität“. Die Tat sei kein „normaler Einbruch“. „Hochprofessionelle Tätergruppen planen solche Taten über längere Zeit, arbeiten arbeitsteilig und setzen spezielle technische Ausrüstung ein. Solche Angriffe treffen Sparkassen als Institutionen und ihre Kundinnen und Kunden gleichermaßen“, teilt Bianca Bok, Gruppenleiterin für Kommunikationsmanagement bei der Kreissparkasse Freudenstadt unserer Redaktion mit.