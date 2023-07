Die polizeilichen Vollzugsaufgaben hat der Gemeinderat am Dienstagabend auf die gemeindlichen Vollzugsbediensteten übertragen. Im Klartext: Während sich die fünf Mitarbeiter und die eine Mitarbeiterin des Gemeindevollzugsdienstes (GVD) um ruhenden und rasenden Verkehr, die Betreuung der Tempo-Anzeigetafeln, Baustellenkontrollen und die Überwachung von Sondernutzungen – darf der Kran da stehen? – kümmert, bei Großveranstaltungen im Einsatz ist und in Bußgeldverfahren ermittelt, hat der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) die Aufgabe, sich jene vorzunehmen, die Müll achtlos wegwerfen, Sperrmüll illegal entsorgen, die Ruhe der Anwohner stören, aggressiv gegen andere sind und Vandalismus an Grillstellen und Schulhöfen betreiben. Außerdem greifen sie ein, wenn Jugendliche Alkohol konsumieren, Hunde nicht angeleint sind oder jemand seinen Müll lange vor dem Abfuhrtermin hinausstellt. Auch die Sperrzeiten der Außengastronomie kontrollieren die Mitarbeiter, und zwar in zwei Schichten: tagsüber und bis in die Nacht.

Schon als Fraktionschef hat Tralmer sich für sie stark gemacht

Ihre Ausbildung dauert noch bis Frühjahr 2024 – sobald sie abgeschlossen ist, werden sie noch länger unterwegs sein. „Der gemeindliche Vollzugsdienst erfüllt polizeiliche Ausgaben“, betonten Oberbürgermeister Roland Tralmer, Bürgermeister Steve Mall und Ordnungsamtsleiterin Michaela Maier bei der Vorstellung der neuen Kräfte, für deren Einstellung sich Tralmer noch als CDU-Fraktionschef eingesetzt hatte. „Seit ich OB bin, wird sehr wohl aufgenommen, dass sich etwas tut“, sagte Tralmer beim Pressegespräch, und an die Mitarbeiter gerichtet: „Das verdanken wir Ihrem Einsatz.“ Sauberkeit und Sicherheit sind ganz entscheidend, und zwar in der ganzen Stadt, nicht nur in Ebingen.“

Kein zahnloser Papiertiger – „sie zeigen Zähne, wenn sie müssen“

Künftig werden die Zügel angezogen, Bußgelder strenger durchgesetzt, daran ließ Tralmer keinen Zweifel. Die Ortspolizeibehörde sei „kein zahnloser Papiertiger – sie zeigt Zähne, wenn es sein muss“.

So wolle die Stadt künftig auch bei jenen „Serientätern“, die wiederholt Rettungswege zuparkten, härter durchgreifen. Auch was die Lärmbelästigung durch Poser angehe, gebe es durchaus Möglichkeiten, ihnen beizukommen. Die Höhe der Bußgelder komme in nächster Zeit ebenfalls auf den Prüfstand – derzeit liegen sie zwischen zehn und 55 Euro. Alleine das Wegwerfen einer Zigarettenkippe kostet 20 Euro, bei Dosen, Flaschen, Kaugummi und nicht entferntem Hundekot sind es 35.

Kreatives Parken auf Gehwegen (im Bild von dieser Woche) und in Rettungszufahrten soll künftig strenger geahndet werden.

An Bewerbern für die neuen Stellen hat es laut Bürgermeister Steve Mall nicht gefehlt: „Die Besten sitzen hier“, sagte er mit Blick in die Runde. Sie sind freilich – wie die Beamten der Polizeidienststelle – auch „Freund und Helfer“: Wenn sie etwa Menschen treffen, die auf der Straße oder im Schalterraum einer Bank ihr Nachtlager aufschlagen, hätten sie den Schlüssel zu einer städtischen Unterkunft.

In der Gemeinderatsdiskussion äußerte Friedrich Rau von Bündnis ’90/Die Grünen die Befürchtung, dass „Personal, das nicht über polizeiliche Ausbildung verfügt, nicht zielführend“ sei. Michaela Maier versicherte ihm, dass die städtischen Mitarbeiter zur Prävention im Einsatz seien. „Die Verfolgung von Straftaten ist nach wie vor Sache der Polizei.“

In Blockseminaren lernen die Neuen ihr Handwerk gründlich

Roland Tralmer ergänzte, dass die städtischen Mitarbeiter sehr wohl gut geschult würden, und zwar in Blockseminaren. Bei vier Enthaltungen ging der Beschluss zur Übertragung polizeilicher Vollzugsaufgaben auf die gemeindlichen Vollzugsbediensteten durch.