Sicherheit in Schramberg: Wenn’s lautlos brenzlig wird

E-Scooter gehören inzwischen fest zum Stadtbild. Doch während die einen den Fahrspaß genießen, sorgen sich andere um die Sicherheit auf Gehwegen.
Schreck und Freude liegen in der Schramberger Innenstadt oft dicht beieinander. Und nicht nur dort. Während E-Scooter-Fahrer die unkomplizierte Fortbewegung genießen, fühlen sich viele Fußgänger unwohl, wenn die nahezu geräuschlosen Fahrzeuge plötzlich an ihnen vorbeiflitzen. Zwischen Rossmann und Spittel oder in Sulgen auch im Bereich der Bushaltestelle Rose sind in diesem Sommer deutlich mehr E-Scooter unterwegs. Diese Entwicklung ist auch der Polizei nicht entgangen.