Sicherheit in Schramberg: Wenn’s lautlos brenzlig wird

E-Scooter gehören inzwischen fest zum Stadtbild. Doch während die einen den Fahrspaß genießen, sorgen sich andere um die Sicherheit auf Gehwegen.

Schreck und Freude liegen in der Schramberger Innenstadt oft dicht beieinander. Und nicht nur dort. Während E-Scooter-Fahrer die unkomplizierte Fortbewegung genießen, fühlen sich viele Fußgänger unwohl, wenn die nahezu geräuschlosen Fahrzeuge plötzlich an ihnen vorbeiflitzen. Zwischen Rossmann und Spittel oder in Sulgen auch im Bereich der Bushaltestelle Rose sind in diesem Sommer deutlich mehr E-Scooter unterwegs. Diese Entwicklung ist auch der Polizei nicht entgangen.

Nahezu lautlos „Ich bin der Meinung, dass diese Fahrzeuge eine gewisse Gefahr darstellen, insbesondere wenn sie vorschriftswidrig benutzt werden“, sagt Revierleiter Jürgen Lederer. Ein besonderes Problem sei das Fahren auf Gehwegen. „Die E-Scooter sind nahezu lautlos und für den Gehweg viel zu schnell. Wenn kein Radweg vorhanden oder ausgeschildert ist, müssen sie die Fahrbahn benutzen.“Tatsächlich sind E-Scooter nach den geltenden Vorschriften auf Radwegen, Radfahrstreifen und in Fahrradstraßen erlaubt. Fehlen diese, dürfen die Fahrer auf die Fahrbahn ausweichen. Gehwege und Fußgängerzonen sind dagegen grundsätzlich tabu. Auch das Befahren von Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung ist verboten – es sei denn, ein entsprechendes Zusatzschild erlaubt dies.

Ab 14 Jahren

Für das Fahren eines E-Scooters sind weder Führerschein noch Mofa-Prüfbescheinigung erforderlich. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Rechtsgrundlage ist die Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr. Danach dürfen nur Fahrzeuge mit gültiger Betriebserlaubnis genutzt werden. Zudem besteht Versicherungspflicht. Eine Helmpflicht gibt es hingegen nicht.

Nicht versichert

„Gott sei Dank hatten wir in Schramberg bislang keine Kollision zwischen einem E-Scooter und einem Fußgänger“, sagt Lederer. Werden Fahrer auf Gehwegen angetroffen, schreite die Polizei jedoch konsequent ein. Bei Kontrollen stelle sich zudem immer wieder heraus, dass viele Fahrzeuge nicht versichert seien. Auch dies sei ein Verstoß, der geahndet werde.

„Leider ist es sowohl für den Gemeinde- als auch für den Polizeivollzugsdienst schwierig und unter Umständen gefährlich, fahrende Personen anzuhalten, da diese oft den Zuruf ignorieren und einfach weiterfahren. Bisher konnte der Gemeindevollzugsdienst beziehungsweise der Kommunale Ordnungsdienst Maßnahmen gegen elf Personen einleiten“, erläutert Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr.

Mehrstufiges Vorgehen

Die Stadtverwaltung nehme die Hinweise auf die Gefahr durch E-Roller sehr ernst. Eisenlohr: „Um verhältnismäßig unterwegs zu sein, setzen wir auf ein mehrstufiges Vorgehen. Prävention und Information: Bereits jetzt informieren wir Jugendliche, zum Beispiel bei den Angeboten des JUKS, dass E-Roller-Fahren in der Fußgängerzone nicht erlaubt ist, und welche weiteren Auflagen es gibt. Mit Schildern werden wir zusätzlich darauf hinweisen, dass E-Roller-Fahren in der Fußgängerzone nicht erlaubt ist. Gemeinsam mit der Polizei werden wir punktuell schwerpunktmäßig kontrollieren. Wenn wir unsere Personalkapazitäten bündeln, und zum Beispiel am Anfang und Ende der Fußgängerzone je mit einer Absperrung arbeiten, kann es gelingen, die E-Roller-Fahrer zu erreichen.“

Aus für Radfahrerlaubnis?

Durchaus ein Thema in der Wahrnehmung der E-Roller-Fahrer könnte sein, so die OBin weiter, dass in der Fußgängerzone das Fahrradfahren, allerdings nur in Schrittgeschwindigkeit, erlaubt ist. „Der eine oder andere E-Roller-Fahrer könnte daher denken, auch Roller-Fahren sei okay.“

Eisenlohr kündigt an: „Sollten die Maßnahmen nichts nutzen und die Gefahr weiterhin bestehen bleiben, wäre es unter Umständen denkbar, auch die Fahrradfahrerlaubnis in der Fußgängerzone nochmals politisch zu diskutieren.“

500 Euro Bußgeld

Für E-Scooter-Fahrer gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer. Wer mit 0,5 bis 1,09 Promille unterwegs ist und keine alkoholbedingten Ausfallerscheinungen zeigt, begeht eine Ordnungswidrigkeit.

Die Folge sind in der Regel 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg. Ab einer Blutalkoholkonzentration von 1,1 Promille liegt eine Straftat vor. Strafbar kann die Fahrt jedoch bereits ab 0,3 Promille sein, wenn alkoholbedingte Ausfallerscheinungen hinzukommen.