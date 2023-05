Die Aufgaben, die die Stadtverwaltung wahrnehme, seien rechtlich überaus vielfältig, sagte Fachbereichsleiter Matthias Rehfuß. In den meisten Fällen sei es nicht ausreichend, die Rechts- und Ermächtigungsgrundlagen rudimentär zu kennen – vielmehr sei ein großes Fach- und Hintergrundwissen (durch Kommentare oder Rechtssprechung) erforderlich, um rechtliche Fragen adäquat zu klären, hatte er schon in der Beschlussvorlage ausgeführt. Dies auch vor dem Hintergrund, dass Menschen „klagewilliger“ seien als früher.

Zeitlicher Aspekt kommt dazu

Dieses benötigte Fachwissen sei längst nicht in allen Rechtsbereichen vorhanden. Das ist bei „Generalisten im öffentlichen Recht“ schlicht nicht möglich, so Rehfuß. Hinzu komme der nach wie vor extrem große Zeitdruck in der Bearbeitung aufgrund der (noch) zu geringen personellen Ressourcen, so dass vertiefte Bearbeitungen nahezu unmöglich seien, weil die Wartezeiten ansonsten zu lange würden. Es braucht also externe Dienstleister, um konkrete Fragestellungen zu klären und Aufgaben zu bearbeiten.

Beim Blitzer Geld gespart

Rehfuß listete auf, welche Dienstleistungen in externer Bearbeitung seien. So beispielsweise der Fall des falsch aufgestellten Blitzers in Heiligenbronn. Dank eines Rechtsanwalts – vorherige Schreiben der Stadt waren ignoriert worden – konnten die Ansprüche gegen die Fachfirma geltend gemacht werden. Jene habe das anerkannt, baue die Säule ab und wieder auf. Das habe mindestens Kosten von 15 000 Euro gespart, so Rehfuß. Auch die Anwaltskosten würden durch die Fachfirma übernommen.

Komplexe Dienstleistungen

Andere Dienstleistungen, die wegen erwähnter Komplexität vergeben worden waren, seien die Sicherheitskonzepte Waldmössingen (Kosten: rund 10 000 Euro), Bach-na-Fahrt (in Arbeit, bisher 11 600 Euro), Stadtfest (noch nicht bezifferbar) oder Weihnachtsmarkt (7700 Euro). Zudem würden der Feuerwehrbedarfsplan (bisher rund 31 000 Euro), das Parkleitsystem (bisher rund 14 000 Euro), oder die Löschwasserbedarfsanalyse (rund 45 000 Euro) extern erstellt.

Kann das ein Hausjurist?

In seiner Haushaltsrede habe die Fraktion einen Hausjuristen als Beigeordneten für die Stadt beantragt, erinnerte Jürgen Reuter (Aktive Bürger). Die Summe für dessen Anstellung könne gegen diese Kosten abgewogen werden, bat er, dies nochmals zu prüfen. Clemens Maurer (CDU) bezweifelte, dass ein einziger Jurist das Fachwissen für alle Bereiche habe.