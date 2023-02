2 Am Kriegsdamm begann der Vorfall, setzte sich dann am Dominikanermuseum und im Bockshof fort. Foto: Otto

Zwei brutale Raubüberfälle ließen vor einer Woche in Rottweil aufhorchen. Am Kriegsdamm, am Dominikanermuseum und im Bockshof versuchten drei Unbekannte mit Gewalt an Wertsachen ihrer Opfer zu kommen.















Rottweil - Zwischen 19 und 25 Jahre alt sollen die drei Täter sein. So werden sie von ihren beiden Opfern, 25 und 27 Jahre alt, beschrieben. Am späten Samstagabend hatten sie zunächst am Kriegsdamm vor dem Lebensmitteldiscounter versucht, einem ersten jungen Mann Wertsachen zu rauben. Nachdem dies nicht gelungen war, versuchten vermutlich die selben Täter es im Bockshof bei einem 27-Jährigen auf ein Neues. Als sie bei ihm nichts fanden, schlugen sie mit einer abgebrochenen Holzlatte auf ihn ein.