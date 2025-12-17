Sicherheit in Nagold: Erste Erfolge bei der Videoüberwachung

Beim Thema Videoüberwachung zeigt sich die Stadt Nagold zurückhaltend mit Informationen. Immerhin: Es gibt erste Erfolge zu vermelden.
In vielen Städten gehört sie inzwischen zum ganz normalen Stadtbild: die Videoüberwachung. Das ist seit einiger Zeit auch in Nagold der Fall. Allerdings beißt die Redaktion mit ihrer Frage, wie viele Überwachungskameras denn im Stadtgebiet im Einsatz sind, auf Granit. Die Zahl dürfe man „aus Sicherheitsgründen“ nicht nennen, antwortet Julia Glanzmann, Pressesprecherin der Stadt Nagold, auf eine entsprechende Frage der Redaktion.