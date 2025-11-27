Nach mehreren Einbrüchen im nördlichen Bereich des Präsidiumsgebiets erhöht die Offenburger Polizei ihre Präsenz in betroffenen Wohngebieten und ruft zu Wachsamkeit auf.
Durch eine Kellertür ist am Mittwochabend ein 20- bis 30-Jähriger im Acherner Ortsteil Fautenbach in ein Wohngebäude eingestiegen. Mit einer Taschenlampe ausgestattet kam er bis in den Flur der Wohnung, ehe dem Bewohner der Lichtstrahl der Lampe auffiel. Als er daraufhin das Licht anschaltete, flüchtete der Einbrecher – „aufgrund des Überraschungsmoments“ mutmaßlich ohne Beute, schreibt die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Mann, der durch die Haustür flüchtete, hatte keinen Erfolg.