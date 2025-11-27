Nach mehreren Einbrüchen im nördlichen Bereich des Präsidiumsgebiets erhöht die Offenburger Polizei ihre Präsenz in betroffenen Wohngebieten und ruft zu Wachsamkeit auf.

Durch eine Kellertür ist am Mittwochabend ein 20- bis 30-Jähriger im Acherner Ortsteil Fautenbach in ein Wohngebäude eingestiegen. Mit einer Taschenlampe ausgestattet kam er bis in den Flur der Wohnung, ehe dem Bewohner der Lichtstrahl der Lampe auffiel. Als er daraufhin das Licht anschaltete, flüchtete der Einbrecher – „aufgrund des Überraschungsmoments“ mutmaßlich ohne Beute, schreibt die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Mann, der durch die Haustür flüchtete, hatte keinen Erfolg.

Es war einer von drei Einbrüchen, die dem Polizeipräsidium am Mittwoch gemeldet wurden. Zwischen Sonntag und Mittwoch wurde in ein Einfamilienhaus in Rastatt-Förch eingebrochen, am Mittwoch stieg ein Unbekannter durch ein ausgehebeltes Schlafzimmerfenster in Sinzheim in die Wohnung einer kurz abwesenden Frau ein.

„Die derzeitige Situation ist herausfordernd“

„Die derzeitige Situation bei Wohnungseinbrüchen im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg ist herausfordernd“, sagt Kriminaldirektor Nico Schuster, kommissarischer Leiter der Kriminalpolizeidirektion Offenburg, daher. Vor allem betroffen sei der nördliche Bereich des Präsidiumsgebiets. Das führe laut Polizei zu „zu verstärkten Kontrollmaßnahmen und der Einrichtung von Kontrollstellen an markanten Punkten“.

Kriminaldirektor Schuster konkretisiert: „Wir sind hierbei mit starken Kräften in betroffenen Wohngebieten unterwegs und führen stetig Kontrollen durch. Wir sind aber auch auf die Aufmerksamkeit von Nachbarn, von Spaziergängern und anderen Zeugen angewiesen.“ Es sei in der dunklen Jahreszeit eine hohe Wachsamkeit gefordert, heißt es von der Polizei, die Tipps gibt, um Einbrüchen vorzubeugen.

Diese Tipps gibt die Polizei, um Einbrüche zu verhindern

Auch bei kurzer Abwesenheit solle man Fenster und Balkontüren komplett schließen. „Gekippte Fenster sind offene Fenster und sind von Einbrechern leicht zu öffnen“, so die Polizei. Außerdem solle man niemals seinen Haus- oder Wohnungsschlüssel draußen verstecken. „Denn Einbrecher kennen jedes Versteck“, warnt die Polizei und rät bei Verlust des Schlüssels zum Austausch des Schließzylinders aus.

Zudem solle die Wohnung einen bewohnten Eindruck machen, auch bei längerer Abwesenheit. Bei verdächtigen Wahrnehmungen solle man den Notruf wählen. Gleiches gilt für den Fall eines Einbruchs. „Versuchen Sie niemals Einbrecher festzuhalten. Prägen Sie sich lieber Aussehen oder Fahrzeug und Kennzeichen ein und verständigen Sie dann sofort die Polizei“, heißt es abschließend.