Der Krieg im Iran beschäftigt auch Behörden in Baden-Württemberg. Innenminister Thomas Strobl erklärt, sich persönlich zu kümmern. Auch der Antisemitismusbeauftragte ist besorgt.
Der Krieg im Iran treibt auch den Sicherheitsapparat in Baden-Württemberg um. Innenminister Thomas Strobl (CDU) nimmt die Gefahren, die von dem Regime ausgehen könnten, ausgesprochen ernst. „Unsere Sicherheitsbehörden sind besonders wachsam und treffen lageorientiert die erforderlichen Maßnahmen“, sagte Strobl gegenüber unserer Zeitung.