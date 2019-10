Sicherheit im Herbst Radfahrer und Fußgänger fallen oft nicht auf

Radfahrausbildung schult Kinder in Sachen Beleuchtung

Soweit die Theorie - in der Praxis sehe das jedoch manchmal ganz anders aus: "Die Fahrräder vieler Kinder sind oft nicht gut genug beleuchtet. Da fehlen dann vorne, hinten und in den Speichen die Reflektoren oder sie funktionieren einfach nicht mehr", weiß Jean aus Erfahrung. Vor allem wenn die Kinder viel mit dem Rad unterwegs seien, ginge die Beleuchtung oft sehr schnell kaputt: "Manchmal denken die Eltern‚ 'da muss noch alles in gutem Zustand sein, das Fahrrad ist ja erst ein Jahr alt‘. Aber natürlich kann die Beleuchtung trotzdem dann schon nicht mehr funktionieren“, weiß Jean.