Sicherheit: Funk von kritischer Infrastruktur leicht abhörbar

Viele Haftanstalten, Flughäfen und Energieversorger nutzen unverschlüsselte Funknetze - auch um Kosten zu sparen. Warum Experten das als Risiko für die Sicherheit sehen.
Düsseldorf - Etliche Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in Deutschland kommunizieren mit ungeschützter Funktechnik. Der Digitalfunk zahlreicher Haftanstalten, Flughäfen und Energieversorger lässt sich mit geringem technischen Aufwand auch aus der Ferne abhören, weil die Betreiber auf die Verschlüsselung ihrer Netze verzichten, wie die "Wirtschaftswoche" berichtet.