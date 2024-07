Sicherheit für Kinder: Expertin rät: Geht mit Kindern schwimmen!

1 Eltern sollten dafür sorgen, dass ihre Kinder sich ans Wasser gewöhnen. Foto: © Monkey Business - stock.adobe.com

Schwimmlehrerin Susann Lutz stellt fest, dass immer mehr Sprösslinge nicht ans Wasser gewöhnt sind. Eine gefährliche Entwicklung. Die Freibadsaison ist bestens geeignet, um dem entgegenzuwirken. Denn im Sommer finden viele Schwimmkurse statt.









Link kopiert



Seit ihrer Jugend bringt Susann Lutz anderen das Schwimmen bei. Seit zehn Jahren betreibt sie ihre Schwimmschule Aquafun. Die 31-Jährige hat also schon einiges erlebt in Sachen Schwimmkurs. Und dennoch: Momentan stellt sie einen neuen Trend fest, einen, der sie mit Sorge erfüllt. Denn immer mehr Kinder, so berichtet Susann Lutz, sind nicht ans Wasser gewöhnt. Statt also mit Schwimmübungen anzufangen, muss sie erst einmal die Grundlagen legen und den Kleinen die Angst vorm nassen Element nehmen.