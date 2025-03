Sicherheit bei Veranstaltungen ist nicht erst seit den jüngsten Anschlägen ein Thema. Das gilt auch für die Fasnet in Schramberg.

Unsere Redaktion wollte von Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr wissen, was die Stadt zum Schutz der Besucher tut.

„Unser Fachbereich Recht und Sicherheit ist in engem Kontakt mit der Polizei und tut sein Bestes, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten.

Das Konzept sieht vor, dass die Stadt „so gut es möglich ist, Maßnahmen für den Zufahrtsschutz“ trifft. Details will die Stadt hier nicht preisgeben. Für die Da-Bach-na-Fahrt als besonders großes Ereignis, so Eisenlohr „arbeiten Polizei, Stadt und Narrenzunft schon seit 2023 an einem umfassenden Sicherheitskonzept, das dieses Jahr größtenteils umgesetzt wird.“

Auch an der Steige stand ein Polizeifahrzeug quer Foto: Wegner

Der Zufahrtsschutz zu Veranstaltungen ist nach Eisenlohrs Worten eine kommunale Aufgabe. Auch dies gehöre zum umfassenden Konzept.