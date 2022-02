2 Manchmal wird es durch parkende Autos in der Schillerstraße vor der Grundschule eng. Foto: Tröger

Der sichere Schulweg für die Grundschüler in Ostelsheim steht immer wieder auf der Agenda. Auf Anregung von Gemeinderat Tobias Cascio (Unser Ostelsheim UO) hat die Verwaltung schon vor längerer Zeit eine Verkehrsschau beim Landratsamt beantragt.















Ostelsheim - Gemeinderat Tobias Cascio (UO) sieht die Situation in der Schillerstraße vor der Grundschule problematisch, wenn dort auf beiden Seiten geparkt wird, teilweise von Lehrkräften und jeweils zu Schulbeginn und -ende auch von Eltern. Dann wird es eng speziell bei der Einmündung von und in die steile Gechinger Straße. "Ging mir erst neulich selbst so, als ich mit Anhänger in die Gechinger Straße einbiegen wollte und mir ein Fahrzeug von unten hoch entgegenkam, das in die Schillerstraße einbiegen wollte." Einer musste dann zurücksetzen. Zum anderen ist Cascio der Meinung, dass nur der eine Fußgängerüberweg in der Calwer Straße auf der rund 800 Meter langen Ortsdurchfahrt zu wenig ist, vor allem mit Blick auf die Schüler, die aus dem mittlerweile fast vollständig bebauten Neubaugebiet Fuchsloch den Weg die Bahnhofstraße runter und über die Durchgangsstraße nehmen müssen, um von der einen Ortsseite auf die andere den Berg hoch zur Schule zu kommen.