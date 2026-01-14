Sichere Geldanlagen: Gold und Silber mit weiteren Rekordmarken

Die Rally bei Gold und Silber hält an: Beide Edelmetalle verzeichnen Rekorde, angetrieben von geopolitischer Unsicherheit und hoher Nachfrage aus der Industrie.
London - Die Edelmetalle Gold und Silber bleiben an den Finanzmärkten stark gefragt - beide setzen ihre Rekordrally fort. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kletterte heute um bis zu 1,2 Prozent auf 4.639 US-Dollar. Der Silberpreis zog um bis zu fünf Prozent auf 91,5535 Dollar an und lag erstmals über der Marke von 90 Dollar. Andere für die Industrie ebenfalls wichtige Edelmetalle wie Kupfer und Zinn kosteten ebenfalls so viel wie noch nie.