Die Balinger Sichelschule wird 100 Jahre alt und feiert dies am Samstag, 8. Juli, mit einem großen Schulfest – inklusive Schulsong . Die dazu gehörige Ausstellung dürfte für alle Balinger interessant sein: Sie dokumentiert sowohl schöne als auch dunkle Kapitel der städtischen Zeitgeschichte.

Stolz blickt Siegfried Haas auf mehrere hundert Fotos, die er in den vergangenen Monaten gesichtet, geordnet und teilweise digitalisiert hat. Als Verantwortlicher für die Festschrift hat der Lehrer rund 100 Jahre Sichelschule dokumentiert. Eine große Hilfe sei dabei die Vorarbeit des ehemaligen Schulleiters Helmut Künstle gewesen, der bereits für die 75-Jahr-Feier der Schule damit angefangen hatte, erzählt er. Hinzu kamen zahlreiche Aufnahmen von ehemaligen Lehrkräften, Schülern und Zeitzeugen, die einem Aufruf über Social Media und der Presse gefolgt waren.

Zu sehen sind die Bilder erstmals in dieser Zusammenstellung bei den Jubiläumsfeierlichkeiten am kommenden Samstag, 8. Juli, sowie am Sonntag, 9. Juli.

Die Schellenbergbrücke führte aus der Innenstadt in Richtung Sichelschule. Foto: Archiv Sichelschule Balingen

Im Juli 1921 erfolgte die Grundsteinlegung für die Balinger Sichelschule, fast genau zwei Jahre später fand die feierliche Eröffnung statt. Zu dieser Zeit führte noch die Schellenbergbrücke von der Stadtkirche aus in Richtung Sichelschule. Heute dient die Brücke als Fußweg über die Eyach beim städtischen Friedhof.

Mit Hakenkreuzflagge im Schulhof posiert

Die Foto-Dokumentation zeigt lachende Kindergesichter, eifrige Lehrer, fröhliche Schulfeste und Turnübungen auf dem Schulhof, ebenso aber auch dunkle Kapitel der Zeitgeschichte: den „Bund Deutscher Mädel“, der 1933 mit Hakenkreuzflagge im Schulhof posiert. Grundschüler, die im April 1934 zusammen mit ihrem Lehrer den Geburtstag von Adolf Hitler feiern. Schülerinnen, die Pulswärmer für die Wehrmachtsoldaten stricken und Gruppen von jungen Männern, die als Luftwaffenhelfer nach Stuttgart oder Friedrichshafen geschickt wurden. „Viele davon kamen nie zurück“, erzählt Siegfried Haas.

Daneben waren jüdische Schüler Anfeindungen und Diskriminierungen ausgesetzt, einer Familie gelang gerade noch rechtzeitig die Flucht.

Von 1939 bis 1940 wurden französische Soldaten im Schulgebäude behandelt. Foto: Archiv Sichelschule Balingen

1939 wurde die Sichelschule vorübergehend zum Reservelazarett, in dem überwiegend französische Soldaten behandelt wurden. Auch Kinder von Soldaten wurden zeitweise dort untergebracht.

1969 feiert letzter Abi-Jahrgang seinen Abschluss

Nach Kriegsende kehrte das Lachen in die Gesichter zurück - ebenso wie weibliche Lehrkräfte, die fortan das Kollegium ergänzten. Bis 1969 beherbergte die Sichelschule auch die Schüler des Balinger Gymnasiums, ehe der damalige Neubau im Schulzentrum Längenfeld eröffnet wurde. Zuvor hatten übergangsweise Klassen in der Jakob-Beutter-Straße unterrichtet werden müssen, weil es in der Sichelschule zu eng geworden war.

Der letzte Abi-Jahrgang der Sichelschule feiert 1969 Abschluss. Foto: Archiv Sichelschule Balingen

„Alle Fotos von früher werden bei unserer Ausstellung interaktiv ausgestellt“, betont Siegfried Haas. Das bedeutet: Wer beim Betrachten der Ausstellung jemanden erkennt, kann sich melden, damit der betreffende Name ergänzt und die Geschichte somit noch lebendiger gemacht werden kann.

Spektakulärer Fund: Zeitkapsel aus dem Jahr 1923.

Hinzu kommen Ausstellungsstücke wie alte Schulbücher und -möbel, die ebenfalls angeschaut werden können. Und dazu ein besonderes Exponat, das erst kürzlich bei den Renovierungsarbeiten zum Vorschein kam: Eine Art gläserne „Zeitkapsel“ aus dem Jahr 1923, die bei den Bauarbeiten im Fundament vergraben worden war. Gipsermeister Reinhold Gehm hatte damals dokumentiert, wie viel der Stundenlohn zu dieser Zeit betrug (1690 Mark) und was ein Mittagessen (2500 Mark) sowie eine Flasche Bier (500 Mark) kosteten.

Seit 2013 ist die Sichelschule eine Gemeinschaftsschule. Auch diese Geschichte wird in der Ausstellung gezeigt, genauso wie Prüfungen und Abschlussfeiern in Zeiten der Corona-Pandemie. Letztere sind aktuell noch ein bekanntes Bild, werden beim nächsten großen Jubiläum in 25 Jahren aber vermutlich für Verwunderung sorgen.

Info

Die Ausstellung

Zu sehen sind die Bilder erstmals in dieser Auswahl bei den Jubiläumsfeierlichkeiten am kommenden Samstag, 8. Juli, von 11 bis 17 Uhr. Am Sonntag, 9. Juli, ist die Ausstellung von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Dokumentation

Auch ein Buch zum 100-jährigen Jubiläum ist erschienen, das am kommenden Wochenende erworben werden kann.