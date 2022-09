2 Einweihung im Juli 1923: Schülern, Lehrer und weitere Gäste sind im Pausenhof um ein festlich geschmücktes Rednerpult versammelt. Foto: Stadtarchiv Balingen

Vor knapp 100 Jahren, am 28. Juli 1923, wurde die Sichelschule eingeweiht. Im Jubiläumsjahr gehen Schüler und Lehrer auf Zeitreise. Was sonst noch geplant ist, und was sie an "ihrer" geschichtsträchtigen Schule mag, verrät Rektorin Edith Liebhäuser.















Link kopiert

Balingen - Als die Sichelschule 1923 offiziell eingeweiht wurde, beherbergte sie die evangelische und die katholische Volksschule, die Realschule und die Gewerbeschule.

Bilder von damals liegen im Stadtarchiv in Balingen: Darauf erkennt man eine große Zahl Schüler, Lehrer und weiterer Gästen, die im Pausenhof um ein festlich geschmücktes Rednerpult versammelt sind.

Die "Promis" von damals

Unter den "Promis" von damals waren Staatspräsident Johannes von Hieber, Innenminister Eugen Bolz und Regierungspräsident Adolf von Nickel. Obwohl in Schwarz-weiß, sind die sommerliche Vegetation und die Arkaden erkennbar, die charakteristisch für den Bau sind und ihn bis heute einzigartig machen in Balingen.

"Vielfalt in allen Bereichen"

Für Edith Liebhäuser, seit September 2011 Rektorin, ist die Sichelschule "noch immer die schönste Schule im Raum Balingen", wie sie sagt. Wegen der schicken Architektur? Wohl auch, aber vor allem, "wegen der Vielfalt an der Schule, die tolle Chancen in sich birgt. Vielfalt in allen Bereichen."

Liebhäuser wird nicht müde zu betonen, wie "toll" Schüler- und Elternschaft seien, und wie hochengagiert das Kollegium. Aber, und das ist ihr wichtig: "Ein Kollegium, das auch schon früher – also lang vor meiner Zeit – immer engagiert und zukunftsorientiert war."

Fassade mit Arkaden "wohlproportioniert"

Zur 75-Jahr-Feier der Schule ist in der Festschrift von 1998 die Geschichte angerissen. Ihre Fassade mit Arkaden wurde damals als "wohlproportioniert" beschrieben – fotografiert von der "modernen" Friedrichstraße aus.

Was war wichtig in der Welt?

Die Pläne zum 100. Geburtstag der Schule sind mannigfaltig: "Wir werden das ganze Schuljahr 2022/2023 Aktionen haben – bis hin zum 100. Geburtstag selbst."

Das Schuljahr wird unter dem Motto "100 Jahre Sichelschule" stehen. "Wie waren damals die ›Leibesübungen‹, wie anno dazumal der Sportunterricht genannt wurde, was war damals sonst an der Schule los? Was war wichtig in der Welt?", zählt die Rektorin als Themen auf. "Wir werden auf eine Zeitreise gehen", sagt sie.

Offizieller Festakt am 12. Juli 2023

Für den 8. Juli 2023 ist zudem das Schulfest "100 Jahre Sichelschule" geplant. Am 12. Juli gibt es einen Tag dazu bei der Gartenschau, und am 21. Juli findet ein offizieller Festakt statt.

"Ihre Vorgänger und alteingesessene Balinger", so Liebhäuser, "werden unter anderem eingeladen sein. Also jene, die etwas über die Schule erzählen können."

Eine wechselvolle Geschichte

1939: Zusammenlegung der beiden Bekenntnisschulen zur Deutschen Volksschule.

1939 bis 1940: Die Schule wird als Reservelazarett genutzt.

September 1944: Erst einzelne Räume, dann die ganze Schule wird von der »Organisation Todt« beschlagnahmt, die beim Unternehmen Wüste eingesetzt war.

20. April 1945: Der größte Teil des Dachgeschosses wird bei einem Tieffliegerangriff zerstört.

Juli/August 1945: Einige Räume werden als französisches Kinderheim genutzt. November

1945: Wiedereröffnung der Balinger Schulen in der Sichelschule.

1957: erstes Abitur im Gymnasium.

1961: Gründung der Mittelschule.

1969: Einweihung des Gymnasiums auf dem Längenfeld, die Sichelschule bleibt Grund- und Hauptschule.

1991/92: Erstmalig besuchen begabte Schüler der Hauptschule die 10. Klasse der Werkrealschule und erlangen den Mittleren Abschluss.

2013/2014: Die Sichelschule wird eine Gemeinschaftsschule.