Eine gelungene Premiere feierte die „Sichlhää’gge“ in Bösingen.

Zur Feier der beendeten Getreideernte lud eine Gruppe junger Bösinger ein. Am Freitag wurde die „Sichlhää’gge“, also das Aufhängen der Sichel und somit das Ende der Getreideernte, in Bösingen gefeiert.

Begonnen um 15 Uhr, wollten die Gastgeber mit Bierwagen, Essen und passender Deko „a guade Zeit“ mit den Einwohnern und Landwirten der Umgebung verbringen.

Bei gutem Wetter und angenehmen spätsommerlichen Temperaturen kamen die Gäste zahlreich. Mit solch einem Umfang hatte das Veranstalterteam allerdings kaum gerechnet.

Unsere Empfehlung für Sie Der "Rottweiler mit BISS" Die wichtigsten Themen aus Rottweil und Umgebung kompakt in unserem Newsletter

Überraschung am Abend

Für einen Höhepunkt und eine gelungene Überraschung sorgten die „Bulldogfreunde“ aus Bösingen, die um 19.30 Uhr mit einem Korso, ausgestattet vom kleinen Rasenmähertraktor bis zum 200 PS-Boliden, vorfuhren.

Den Gastgebern war mit der Ausrichtung des Festes wichtig, bei den Produkten größtenteils auf das Gewerbe in der Gemeinde Bösingen zurückzugreifen. So waren das Bier vom Gasthaus Sonne in Herrenzimmern, die Maultaschen von Lothar Mei, die Roten Würste von ’s Wangers, die Wecken von der Bäckerei Müller und die Getränke von Getränke Stritt.

Nach dem gelungenen Fest und der guten Resonanz möchten sich die Veranstalter bei den vielen Gästen, den zahlreichen Landwirten, den Bulldogfreunden, der Gemeinde Bösingen, Klaus Stern für den Zeltauf- und -abbau und Müller Reisen für den Stellplatz des Toilettenwagens bedanken.