SHW-Schmiedetechnik feiert Richtfest: So sieht das neue Gebäude in Freudenstadt aus

So sieht das neue Gebäude in Freudenstadt aus

1 Gespräch auf der Baustelle (von links): Gesellschafter Bodo Reinke, Oberbürgermeister Adrian Sonder und Geschäftsführer Ulrich Pfetzing. Foto: Hannes Kuhnert

SHW-Schmiedetechnik baut im Freudenstädter Gewerbegebiet Sulzhau ein neues Logistikzentrum. Auch Platz für neue Büros soll entstehen. Nun konnte auf der Baustelle Richtfest gefeiert werden. Mit dabei: Freudenstadts Oberbürgermeister Adrian Sonder.









Neun Monate nach dem ersten Spatenstich feierte die Firma SHW Schmiedetechnik aus Baiersbronn-Friedrichstal Richtfest an ihrem Neubau im Freudenstädter Gewerbegebiet Sulzhau. „Wir sind im Zeitplan – wir sind (noch) im Budget“ informierte SHW-Geschäftsführer Ulrich Pfetzing die Gäste über den sichtbaren Fortschritt an der Baustelle an der Malachitstraße.