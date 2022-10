1 Die Schnellzüge von "TGV Inoui" zwischen Freiburg und Paris halten ab dem 11. Dezember auch in Ringsheim. Foto: pixabay

Die französische Eisenbahngesellschaft SNCF erweitert ab dem 11. Dezember ihr Angebot "TGV Inoui" mit einem neuen Halt am Bahnhof Ringsheim/Europa-Park. Tickets können ab sofort gekauft werden.















Ringsheim - Die französische Eisenbahngesellschaft SNCF baut ihr Angebot "TGV Inoui" mit einem neuen Halt am Bahnhof Ringsheim/Europa-Park ab dem 11. Dezember aus. Seit Dezember 2018 fahren durch "TGV Inoui" die französischen Schnellzüge auch auf der Strecke Paris – Freiburg. Jetzt kommen zusätzliche Verbindungen ab Paris und Bordeaux und der neue Halt am Europa-Park. Tickets können ab sofort gekauft werden.

Bisher mussten Besucher, die aus Frankreich in den Europa-Park anreisten, am Bahnhof Lahr aussteigen und dann mit einer Regionalbahn weiterfahren. Ab dem 11. Dezember werden nun alle "TGV Inoui"-Züge mit Abfahrt oder Ankunft in Freiburg auch am Bahnhof Ringsheim/Europa-Park Halt machen. Von dort aus gelangen die Besucher mit einem Shuttlebus dann zu zum größtem Freizeitpark in Deutschland.

42 Minuten von Straßburg in den Europa-Park

Laut einer Mitteilung des Europa-Parks dauere eine Fahrt von Paris zum Europa-Park dann nur noch etwas mehr als 2,5 Stunden, von Straßburg aus nur noch 42 Minuten. Mit dem Halt am Europa-Park baut die SNCF auch ihr Angebot zwischen Paris und Freiburg mit zwei zusätzlichen Wegstrecken aus.

Laut Mitteilung fahren die TGV auf der Strecke Paris – Freiburg freitags um 12.46 Uhr und samstags um 7.58 Uhr in Paris ab. Die Abfahrt in Freiburg ist jeweils freitags und sonntags um 16.46 Uhr.