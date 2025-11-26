Shuttle in Oberreichenbach: Ein klares Signal an alle Ehrenamtlichen

Die Förderung für das Ehrenamts-Shuttle läuft aus – kann das Angebot aufrecht erhalten werden?
Im Rahmen des Förderprogramms „Starke ländliche Räume Baden-Württemberg“ wurde der Betrieb des sogenannten Ehrenamts-Shuttles oder auch Vereinsauto in der Gemeinde Oberreichenbach in den vergangenen drei Jahren mit insgesamt 20 000 Euro durch das Land Baden-Württemberg gefördert. Das Projekt startete im Jahr 2022 mit dem Ziel, die ehrenamtliche Arbeit in Vereinen und Initiativen zu unterstützen, insbesondere durch eine flexible Mobilitätslösung für Vereinsmitglieder, Ehrenamtliche und soziale Zwecke.