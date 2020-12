SHR Krankenhaus in Oberndorf Zur Corona-Prämie gibt es einen Bonus obendrein

Jetzt, am Jahresende, soll sie ausgezahlt werden, allerdings nur da, wo die Krankenhausträger im Einvernehmen mit der Arbeitnehmervertretung eine Regelung der Verteilung finden. Dies würde eine Ungleichverteilung unter den Krankenhausmitarbeitern bedeuten. Die Folge dieser Formulierung ist auch, dass die Klinik das Geld zurückzahlen muss, falls kein Einvernehmen zustande kommt.

Gemäß der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) sollen nur "die besonders belasteten Beschäftigten" die Bonuszahlung erhalten. Zahlreiche Betriebs- und Personalräte sowie Mitarbeitervertretungen haben sich deshalb schon quergestellt.

Ungleiche Zuwendungen

Die steuerfreie "Sonderleistung an Pflegekräfte aufgrund von besonderen Belastungen durch die SARS-CoV-2-Pandemie" haben die Mitarbeitenden im SRH-Krankenhaus, finanziert durch Bund und Land Baden-Württemberg, erhalten, sagt Toth. Von den SRH-Krankenhäusern in Baden-Württemberg seien jene mit hoher Belastung identifiziert worden, die dann unterschiedlich hohe Zuwendungen erhalten haben.

Die Verteilung sei im Einvernehmen intern erfolgt. Sämtliche Abteilungen seien darin enthalten, zum Beispiel die Intensivstationen, erklärt Toth. Der Krankenhausträger hatte im Einvernehmen mit der Arbeitnehmervertretung festgesetzt, dass alle Mitarbeitenden in der Pandemie berücksichtigt werden und zwar "jeder an seinem Platz", betont der Geschäftsführer. Die Entscheidung des Gesundheitsministers Jens Spahn (SPD), eine Corona-Prämie zum Jahresende auszuzahlen, hält Toth für richtig und sinnvoll angesichts der angespannten Lage und der Auslastung.

In Oberndorf, wie auch an drei weiteren SRH-Akutkrankenhäusern in Baden-Württemberg, wird die staatliche Corona-Prämie mit der zusätzlichen SRH-Prämie verrechnet. "Unsere Wertschätzung wollten wir auch finanziell ausdrücken, weshalb wir aktiv auf die Gewerkschaften zugegangen sind. Ich freue mich sehr, dass wir eine gute und schnelle Lösung gefunden haben", sagt Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der SRH.

Mit der Einigung erhalten alle Kollegen eine Sonderzahlung, auch in jenen Krankenhäusern, die nicht von der staatlichen Corona-Prämie profitieren.

Das Bildungs- und Gesundheitsunternehmen SRH vereinbarte kurz vor Weihnachten mit den Gewerkschaften Verdi und Marburger Bund eine Sonderzahlung für alle Beschäftigten in ihren Kliniken.

Mehr als 9000 Mitarbeiter erhalten nun die steuerfreie Sonderzahlung, die sich daran orientiert, in welchen Bereichen die Beschäftigten arbeiten.

Auszahlung für alle Kräfte

So erhalten Mitarbeiter, die in speziellen Corona-Stationen eingesetzt sind, 700 Euro. Mitarbeiter in der direkten Patientenversorgung, in der nicht ausschließlich Covid-Patienten betreut werden, erhalten 300 Euro, und für Mitarbeiter ohne Patientenkontakt sind es 150 Euro.

Anders als bei der freiwilligen Sonderzahlung durch die SRH, steht die Umsetzung der politisch geregelten, einmaligen Corona-Prämie zurzeit bei vielen Kritikern in der Kontroverse, da sie aus Mitteln der Beitragszahler – sprich: aus dem Gesundheitsfond der gesetzlichen Krankenkassen – aufgebracht wird.