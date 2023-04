1 Schön bunt: Die Lastwagen beim Trucker-Treffen in Owingen. Foto: SB/Kost

Das Trucker-Treffen vor wenigen Tagen in Owingen war wegen umfangreicher Polizeikontrollen in aller Munde. Und noch immer wird darüber diskutiert.









Vor allem in Sozialen Medien ist das Treffen bei der in Owingen ansässigen Firma Sauter Transporte nach wie vor ein Thema. Dort waren beim Tag der Offenen Tür am 1. April nicht nur 140 Showtrucks präsent, sondern auch die Polizei. Die war allerdings nicht direkt auf dem Betriebsgelände des Familienunternehmens aus Trillfingen, sondern hatte sich bei der An- und Abfahrt der Lastwagen an strategischen Punkten an der B 463 aufgestellt, um Kontrollen durchzuführen. Dabei wurden einige verdächtige Fahrzeuge gleich nach Balingen auf das Gelände der Volksbank-Messe geleitet und dort von Spezialisten genauer unter die Lupe genommen. Ergebnis: Einige technische Verstöße gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) und auch Verstöße gegen die Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten).

Reaktion kommen aus halb Europa

Die Kontrollaktion hat in der deutschlandweit verbreiteten Showtruck-Szene und in Brummi-Fahrer-Kreisen für viel Verstimmung gesorgt. Und zwar quer durch Europa. „Wir haben auf unserer Facebook-Seite auf dieses Thema rund 40 000 Aufrufe bekommen. Das ist Wahnsinn. Reaktionen kamen sogar aus Skandinavien und aus Griechenland“, erklärt Max Sauter.

„Eine so krasse Kontrolle hat es meines Wissens nach in der Showtruck-Szene noch nie gegeben“, meint er und spricht von 45 eingesetzten Polizeikräften. Das habe alle so aufgebracht und verunsichert. Was etliche der Beteiligten störte war, dass die Trucker durch die Polizeiaktion regelrecht kriminalisiert worden seien.

Klar seien Verstöße gegen die StVZO nicht in Ordnung, aber diese Lastwagen, so ist er überzeugt, seien keine „tickenden Zeitbomben“, mit sicherheitsrelevanten Mängeln an Fahrwerk oder Bremsen, die zu einer echten Gefahr werden können. Mittlerweile, so berichtet Sauter weiter, sei sogar der Verband des Württembergisches Verkehrsgewerbes auf die Sache aufmerksam geworden. Dieser wolle sich von verschiedenen Seiten Stellungnahmen schicken lassen.

Debatte überschattet ein eigentlich tolles Fest

Schade findet er, dass die Diskussion über die Polizeikontrolle jetzt ein Fest überlagert, das es so im Zollernalbkreis noch nie gegeben hat und das alle, die dort waren, toll fanden. Selbst eine Oma habe von den bunt beleuchteten Trucks geschwärmt, erzählt Max. Und auf dem Gelände hätten alle friedlich miteinander gefeiert. Max Sauter: „Es gab keine Schlägerei und, so weit ich weiß, keine Besoffenen, die sich nachher ans Steuer gesetzt haben.“

Weil am Ende das Positive überwog, denkt seine Familie darüber nach, das Treffen in zwei Jahren erneut zu veranstalten. Jetzt steht erstmal ein andere Veranstaltung im Kalender der Brummi-Szene: Vom 6. bis 8. Mai gibt es das zweite Trucker-Treffen in Fluorn im Landkreis Rottweil.