Narrenwochenende in Beffendorf begeistert zahlreiche Besucher

4 Die Winzler Mädchen wollen einen Cowboy als Mann. Foto: Wagner

Fast auf den Tag genau vor drei Jahren habe der letzte Showtanzabend stattgefunden, stellte Narrenpräsident Patrick Knöpfle bei der Begrüßung der zahlreichen Besucher in der Festhalle Beffendorf fest.















Link kopiert

Oberndorf-Beffendorf - Fröhliche und erwartungsvolle Gesichter waren bei den Hagenhenkern, den Garden und auch beim Publikum zu sehen. Die Menschen freuten sich ganz einfach darüber, nach dieser langen Zeit wieder feiern zu dürfen. Die Gästeliste der Tanzgruppen war lang, und schon beim Einmarsch der drei Garden der Hagenhenker-Zunft brandete der erste große Beifall im Saal auf.

Ein herrliches Bild bot sich, als mehr als 40 Mädchen und junge Damen in ihren roten Gardeuniformen zum Narrenmarsch unter dem rhythmischen Klatschen des Publikums in die Halle marschierten und auf der Bühne mit ihrem Präsidenten Patrick Knöpfle nicht nur Ehrenpräsident Franz Kern und weitere Ehrenmitglieder, sondern auch jede teilnehmende Zunft einzeln begrüßten.

Fantasievolle Kostüme

Dem Vizepräsidenten Florian Staiger war es vorbehalten, durch das abwechslungsreiche Programm zu führen. Die Gäste sahen nicht nur klassische Gardetänze, sondern auch Vorführungen, bei denen die Tänzerinnen mit fantasievollen Kostümen und perfekt einstudierten Choreografien begeisterten.

Nachdem die Beffendorfer Garden das Programm eröffnet hatten, wurde der bunte Reigen durch die zahlreichen Garden befreundeter Narrenzünfte fortgesetzt, und das Publikum wurde nicht müde, die Protagonisten auf der Bühne anzufeuern.

In den Pausen sorgte DJ Eile für Unterhaltung. Gute Laune kam mit der Jugendgarde aus Bösingen, der Kindergarde der Hagenhenker, die rockte, was das Zeug hielt sowie mit den Garden der Narrenzunft Winzeln auf, die sich einen Cowboy als Mann wünschten. Die Mädchen der Speckmockelzunft Bösingen traten als "ABBA" auf. Die Waldmössinger brachten einen chinesischen Drachen mit. Mit den Damen der Fluorner Zunft Klein Bayern ging es schließlich in die Tanzpause.

Junghägen geben alles

Auch nach der Pause setzte sich das bunte Treiben mit großartigen Aufführungen der Garden aus Beffendorf, Seedorf, Hochmössingen und Villingendorf fort, und auch die Mädchen aus Dornhan, Bösingen und Boll knüpften an die Leistungen ihrer Vorgängerinnen an.

Dass Tanzen nicht nur Frauensache ist, zeigten die Junghägen der gastgebenden Hagenhenkerzunft und die Männertanzgruppe aus Boll. Die tanzenden Herren präsentierten nicht nur eine ausgefeilte Performance, sondern bewiesen auch Kondition und einen Sinn für Humor.

Die gute Stimmung in der proppevollen Beffendorfer Festhalle hielt auch nach dem Ende des Programmes noch lange an.

Frühschoppen zum Abschluss

Mit einem zünftigen Frühschoppen fand ein gelungenes Narrenwochenende in Beffendorf dann am Sonntag einen würdigen Abschluss. Zahlreiche Narren hatten sich in der Festhalle eingefunden, um bei guter Musik von der Kapelle "Die Fitzger", die nach acht Jahren ihr Comeback feierte, zusammenzusitzen und den Mittagstisch zu genießen.

Die Besucher hatten insgesamt ein tolles Narrenwochenende in Beffendorf erlebt.