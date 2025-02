Showtanzabend in Weitingen: Von Kindheitshelden und Formel-1-Flitzern

Bereits der Einmarsch von Abordnungen der Weitinger Narrengruppen mit anschließender Stimmungsrunde sorgte für einen erwartungsfrohen Aufbruch in einen unterhaltsamen Abend, bei dem die Tänzerinnen in wahnsinnig hohem Tempo, und durchgehend zu mitreißender Musik ihre „getanzten Geschichten“ in fantasievollen und aufwendigen Kostümierungen präsentierten. Zudem waren den jungen Damen sportliche Höchstleistungen mit hoher Konzentration und Kondition abverlangt.

Den Auftakt der Tanzgala bildeten dieses Mal sogar drei Formationen des Gastgebers. Nach dem neu gestalteten Marsch der Tanzgarde unter der Leitung von Sabine Schmidt und Lea Breining hatte die neue formierte Jugendshowtanzgruppe unter der Leitung von Lara Dreher, Katharina Raible und Amrei Schwab ihre Premiere. Zum Titel „Für immer jung – nie zu alt für Kindheitshelden“, mit dem sie an ihre Idole aus den Kinderbüchern und Fernsehserien erinnerten, über die Bretter, die für sie nun auch die große (Narren)-Welt bedeuten.

Teilpremiere hatte auch die neue Formation „T.N.T“ – We are Dynamite“, die aus der vormaligen Jugendshowtanzgruppe des Narrenvereins hervorgegangen ist. Zu den Mädels gesellten sich nun erstmals noch sechs Jungs. Sie zeigten gleich besonders explosiv und präsentierten ihre „Dorfdisco Weitingen“, unter anderem in der Savannabar“ im Erdgeschoss des Gasthofs „Adler“, ohne dass die Bude gleich in die Luft flog.

Gastgruppen treten auf

Es folgten wie immer einige Gastgruppen, wobei die Gruppe „Just Dance“ des TSV Stein wegen eines Ausfalls kurzfristig passen musste.

Das Empfinger Jugendballett bestätigte: „In Empfingen ist’s nie still – die Tagesschau bringt, was jeder will!“ Danach träumten die „Zigeuner-Teenies“ der Narrenzunft Untertalheim ebenfalls von ihren „Kindheitshelden“, ehe später das „Zigeunerballett“ heiße „Summer Nights“ auf die Bühne zauberte.

„Formel 1 = blitzschnell, mitreißend & laut: Weitingen auf der Überholspur!“ lautet das Motto dieser Performance. Foto: Nesch

„Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“, meinte die Showtanzgruppe der Narrenzunft Ergenzingen als freche und kreuzfidele „Pippi Langstrümpfe“.

Die 25 „Scharfen Bären“ Gündringen feierten ihr 20-jähriges Bestehen und waren dabei „Auf der Suche nach dem perfekten Bärenprogramm“, während das Empfinger Hofballett empfahl: „Wenn die Waschmaschine kracht und die Wäsche nicht mehr lacht, bringt nur ein Klempner die Farben zurück in voller Pracht.“

Die Showtänzerinnen begeistern das Publikum. Foto: Nesch

Prinzengarde aus Eutingen tritt auf

Ein besonderes Highlight, sowohl choreographisch als auch was die Kostümierung anbelangt, zauberte danach die Prinzengarde der Narrenzunft Eutingen unter der Leitung von Madita Seele, Laura Armbruster und Chantal Raible Laura ihr„Spiel der Mächte – Schwarz gegen Weiß“ auf die Bühne, wobei die Erstgenannte noch als Solotänzerin das Sahnehäubchen draufsetzte. Danach führte die Showtanzgruppe des SV Pfrondorf-Mindersbach in die „Unterwasserwelt“. Den rasanten und fulminanten Schlusspunkt setzte dann die Tanzgarde des Gastgebers mit dem Titel „Formel 1 = blitzschnell, mitreißend & laut: Weitingen auf der Überholspur!“ setzte, Und so war’s dann auch.

Mit tosendem Beifall wurden die jeweiligen Gruppen bedacht, der auch ihren Leiterinnen für deren choreographische Kreativität galt.

Verantwortlich für das Programm zeichneten Joana und Ines Müßigmann, für die Licht- und Tontechnik Jochen Teufel, während Laura Buchmüller und Verena Lohmiller locker und souverän erstmals führten. Nach dem großen Finale war dann die Bühne frei für das begeisterte Publikum, das zur Musik von DJ Luca nun bis spät in die Nacht selbst das Tanzbein schwingen durfte.