Kleine Füchse und eine Reise in den Candy Shop

Showtanzabend in Mühlheim

3 Die Minigarde des Veranstalters tauchte in Mühlheim beim Showtanzabend in die Welt der Süßigkeiten ein. Foto: Schwind

Mit dem traditionellen Kinder- und Jugendshowtanznachmittag in der närrisch dekorierten Mühlbachhalle hat nun auch für die Hofnarrenzunft Mühlheim-Renfrizhausen die Saalfasnet begonnen.















Sulz-Mühlheim/Renfrizhausen - 15 Tanzgruppen verwandelten die Mühlbachhalle in eine große Showbühne. Bei der Ausgestaltung der Tänze legten die Trainerinnen, meist selber in einer Showtanzgruppe tätig, viel Kreativität an den Tag.

Einiges an Übung steckte hinter den Hebefiguren, der Synchronizität und den meterhohen Pyramiden. Da half die Trainerin bei den ganz Kleinen – die Jüngsten waren gerade einmal vier Jahre alt – dann gerne mal tatkräftig mit oder erinnerte mit entsprechender Gestik an die Choreographie. Kindertanz braucht aber keine Perfektion, denn gerade die Unbekümmertheit der Nachwuchstänzer machte ihn so authentisch.

Im Land der Süßigkeiten

Bestens durch die gut vier Stunden andauernde Veranstaltung in der proppenvollen Mühlbachhalle führte das Moderatorenteam um Swen Holst und Sarah Müller – als Gärtner-Duo recht unterhaltsam.

Was lässt Kinderaugen mehr strahlen als Süßigkeiten? Die Minigarde des Gastgebers lud mit ihrem Mottotanz "Candyshop – komm mit mir ins Land der Süßigkeiten" die vielen Besucher genau dorthin ein. Die Fanta Garde der Broatschua-Zunft aus Vöhringen war mit ihrer Fuchsbande angereist. Die Schläue, die den Tieren nachgesagt wird, war Grundlage für den Aufbau des tollen Tanzes mit einer sehenswerten Pyramide.

Die Showtanz-Küken aus Empfingen heben sich mit ihrem Namen "E’pfenger Dorfkinder" deutlich von Teenie-, Mini- oder Jugendgarde ab. Der Empfinger Tanznachwuchs eroberte die Herzen der Besucher mit seiner Unbekümmertheit im Sturm.

Sparschwein fällt Hammer zum Opfer

Die Minigarde der Zigeunerzunft aus Untertalheim feierte "Happy Birthday" auf der Bühne ehe es mit der Kindergarde der Bösinger Speckmockelzunft und ihrem Motto "Harry Potter" zauberhaft wurde. Die Flohhopser von den Mohopsern der Narrengilde Göttelfingen tauchten in die bunte Welt der Emojis ein.

Mit ihren bunten Röckchen und dem Motto "Tanzen um die Welt" glitt die Teenie-Garde aus Fischingen über den Bühnenboden. Mit großen Hämmern hantierten die Trillfinger bei ihrem Tanzmotto "Willst du einen Teddybär, muss das ganze Sparschwein her" auf der Bühne.

Das Jugendballett der Narrenzunft Empfingen widmete ihren Tanz den Robotern. Die Minis der Bergfelder Narrenfreunde entführten ins Märchenland der Feen, während sich die Teenies einen Ausflug zu den Eskimos auf die Insel Grönland zum Thema machten.

Mit einer Möhre in der Hand stürmten die Duracell-Hasen der Minigarde Vöhringen die Showbühne. Die Aubenger Junior-Garde war gefangen im Netz, und die Smartis der Narrenzunft Nordstetten hatte das Publikum in die schillernde Welt Zirkus eingeladen, ehe sich abschließend ihre "Golden Girls" die Gegensätze von Sonne und Mond zum Thema machten. Gänsehaut löste das Finale mit allen Tanzgruppen auf der Bühne aus.