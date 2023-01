4 In die Kostümer wird beim Showtanz viel Fantasie gesteckt. Foto: Buckenmaier

Mit 13 teilnehmenden Gruppen hat der Showtanzabend der Hagaverschrecker in Stetten ein buntes Spektakel geboten. Die Veranstaltung hat den Reigen der Fasnetveranstaltungen in dem Hechinger Stadtteil eröffnet.















Hechingen-Stetten - Mit 13 teilnehmenden Gruppen hat der Showtanzabend der Hagaverschrecker in Stetten ein buntes Spektakel geboten. Die Veranstaltung hat den Reigen der Fasnetveranstaltungen in dem Hechinger Stadtteil eröffnet. Den Auftakt machten die Stettener Bambinis. Die Nachwuchsformation tanzte sich schnell in die Herzen der Zuschauer. Fast unglaubliche akrobatische Einlagen enthielten dann die Auftritte der folgenden Gruppen, darunter "Next Move" und "Mixed Emotions" der Narrhalla Boll, eine Ringinger Gruppe, die mittlere Garde der Hagaverschrecker, die "Best Harmony" aus Boll, eine Rangendinger Gruppe, die "Dancing Girls" und "Just dance" des TSV Stein, das männliche Geschlecht war mit den "Flotten Hosen" aus Stein vertreten, das "Aubenger Ballett" aus Owingen, als größte Gruppe mit außergewöhnlichen akrobatischen _Einlagen das "Spandalenballett" aus Geislingen mit 26 Tänzerinnen, und den Abschluss bildete die Stettener Hagaverschreckergruppe "%M and friends", die tänzerisch die Geschichte erzählten, wie ein Baum beim fällen auf die Gemarkungsgrenze nach Boll zum liegen kommt. Jeder Auftritt wurde lebhaft bejubelt, und erst gegen Mitternacht war das bunte Spektakel vorüber.