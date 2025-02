Show: Wer wird die Maden-Majestät? Die Dschungel-Finalisten stehen

1 An Tag 16 mussten sich die Dschungelpromis der traditionsreichen Prüfung "Creek der Sterne" stellen. Foto: -/RTL/dpa

Zuletzt kochte die Stimmung im RTL-Camp mal kurz hoch - aber nach dem Halbfinale deutet alles auf einen harmonischen Schlussakt hin. Die zwei besonders kontrovers diskutierten Camper sind raus.









Murwillumbah/Köln - Boris-Becker-Ex Lilly Becker (48), Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62) und Reality-Sternchen Alessia Herren (23) stehen im Finale des RTL-Dschungelcamps. Das Promi-Trio erhielt am Samstagabend bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die meisten Stimmen der Zuschauer. Damit hat jeder von ihnen die Chance, am Sonntagabend die sogenannte Dschungelkrone zu ergattern, mit der die Sieger der Show in den Reality-TV-Adelsstand erhoben werden.