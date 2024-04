1 Andy Borg hat schon viel von der Welt gesehen. Am Freitag ist er in Baiersbronn zu Gast. Foto: Kerstin Joensson

Schlagerikone Andy Borg bringt mit G. G. Anderson und Daniela Alfinito seine Show „Schlager & Spaß“ in die Schwarzwaldhalle. Vor dem Auftritt sprach er mit unserer Redaktion über seine Karriere und Privates.









Link kopiert



Schlagerfreunde kommen am 12. April in der Schwarzwaldhalle voll auf ihre Kosten. Erstmals schaut Andy Borg mit seiner Show „ Schlager & Spaß“ in Baiersbronn vorbei (Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr). In einem Gespräch mit unserer Redaktion plauderte der allseits bekannte Sänger schon mal etwas aus dem Nähkästchen.