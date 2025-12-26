52 Jahre nach dem legendären Duell zwischen Billie Jean King und Bobby Riggs kommt es wieder zu einem Tennis-Vergleich der Geschlechter. Doch welchen Wert hat das Duell wirklich?
Dubai - Das letzte Tennis-Duell der Geschlechter schaffte es sogar bis nach Hollywood. 1973 setzte sich die legendäre Billie Jean King im Alter von 29 Jahren gegen den 55 Jahre alten früheren Weltranglisten-Ersten Bobby Riggs durch. In den USA saßen mehr als 50 Millionen Menschen vor dem Fernseher, für den Frauensport war der Sieg von King ein Riesenerfolg. 2017 wurde das Spektakel verfilmt, mit Emma Stone und Steve Carell in den Hauptrollen.