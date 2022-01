2 Volle Action: Jazzy Gabert (oben) ringt eine Gegnerin nieder. Im Februar kann sie bei ihrem Wrestling- und Unterhaltungsabend in der Balinger Stadthalle allerdings wegen einer Verletzung nicht in den Ring steigen. Foto: Leidecker

"Endlich", sagt Jazzy Gabert. Sie klingt froh und zuversichtlich. Fast zwei Jahre nach dem ursprünglich angesetzten Termin kann nun endlich der von ihr geplante Wrestling- und Unterhaltungsabend in der Balinger Stadthalle über die Bühne gehen.















Balingen - Die Show sollte eigentlich im April 2020 stattfinden – dann kam Corona. Auch den Ausweichtermin im Dezember 2020 musste Gabert streichen. Beides schweren Herzens, sollte die Veranstaltung doch ihren Einstieg ins Veranstaltungsgeschäft bedeuten.

Marie Christin – genannt Jazzy – Gabert ist seit Jahren im Ring und auf der Bühne zuhause. Als Wrestlerin, Mixed-Martial-Arts-Kämpferin oder Bodybuilderin ist die gebürtige Berlinerin, die zuletzt in Bisingen lebte, bekannt, ebenso aus dem Fernsehen. Als Wrestlerin war sie bis zuletzt bei der World Wrestling Entertainment unter Vertrag. Mit der Veranstaltung in Balingen stellt sie mit Sirius Sports Entertainment erstmals einen eigenen Showabend auf die Beine. Die Firma ist nach dem hellsten Stern am Nachthimmel benannt, die Show in Balingen steht, passend zur Premiere, unter dem Titel "Der Urknall". Der blieb wegen Corona bislang aus – nun aber soll es am Sonntag, 20. Februar, von 17.30 Uhr an in der Balinger Stadthalle endlich knallen.

Die Zuschauer dürfen sich nach Angaben der 39-Jährigen auf 16 Kämpferinnen und Kämpfer aus acht Ländern freuen: John Klinger, Tarkan Aslan, Carnage, Drake Destroyer, Stephanie Maze, La Catrina, Blackwell, Sultanov, Joe Legend, Chris Colen, Miss Monica, Damon Saint, Rick Salem, Ricky Sky, Tristan Archer und Deliah. Ausgetragen werden die Kämpfe auf der Bühne der Stadthalle.

Mit ihrem Vorhaben musste Gabert vor zwei Jahren bei den Verantwortlichen der Balinger Stadthalle erst einmal Überzeugungsarbeit leisten. Dort sei man angesichts des Themas Wrestling zunächst etwas skeptisch gewesen.

Die Stadthalle ist als "Kulturtempel" bekannt, hat sich in der Region mit Kunst, Theater und Konzerten einen Namen gemacht. Sportveranstaltungen hat es, abgesehen von Tanzwettbewerben und Schauturnen, darin noch nie gegeben. Passen martialische Kämpfer dort auf die Bühne? Gabert findet: ja. Und die Fans offensichtlich auch: 400 Karten hat sie für den Abend bereits verkauft – damit ist die Stadthalle fast voll. Von den 880 Plätzen dürfen wegen Corona aktuell nur die Hälfte belegt werden. Gabert will beim "Urknall" derweil mehr als Wrestling bieten.

Ihr Abend sei inspiriert vom Musical "Rocky". Neben starken Männern und Frauen, die gegeneinander antreten, sind auch Tänzerinnen und ein Chor am Programm beteiligt.

Gabert spricht von einer Sport- und Unterhaltungsshow, Besucher sollen eine "gute Zeit" erleben und vom Alltag abgelenkt werden. Und sie will damit Vorurteile gegen das Wrestling abbauen helfen. Die Schaukampf-Sportart, weiß Gabert, habe viele Fans, aber mindestens ebenso viele Gegner.

Seit 20 Jahren im Geschäft

Sie selbst ist seit mittlerweile 20 Jahren im Wrestling-Geschäft, in der Szene ist sie als "Alpha Female" bekannt. Gekämpft hat Gabert schon auf der ganzen Welt, zehn Weltmeister-Titel hat sie errungen. Auch in der Balinger Stadthalle, bei ihrem Heimspiel, wollte sie antreten – daraus wird wegen einer Verletzung aber nichts: Nach der langen, Corona-bedingten Wettkampfpause riss sich Gabert im vergangenen Jahr im Training eine Sehne in der Schulter sowie den Bizeps. Auf der Bühne wird sie trotzdem präsent sein: Als Moderatorin führt sie durchs Programm.

Außer wegen der Verletzung hat Gabert die Corona-Zeit auch sonst – wie vielen anderen auch – übel zugesetzt. Ihrem Beruf, ihrer Leidenschaft konnte sie nicht mehr nachgehen: "Es war alles eine Katastrophe", sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Statt mit Shows hielt sie sich mit kleinen Jobs über Wasser: Sie war etwa als Sicherheitsfrau in den Impfzentren Tübingen und Meßstetten tätig, außerdem als Betreuerin in Mariaberg. Dort lehrte sie Kindern auf spielerische Art das Boxen. Die Arbeit mit den Kids sei "sehr erfüllend" gewesen, sagt Gabert. Nun aber steht für Jazzy Gabert wieder die Leidenschaft an, der Showabend am 20. Februar.

Der Wrestling-Abend "Sirius: Der Urknall" findet am Sonntag, 20. Februar, von 17.30 Uhr an in der Balinger Stadthalle statt. Restkarten kosten im Vorverkauf 29 Euro, an der Abendkasse 35 Euro. Tickets sind auch online unter www.easytickets.de sowie unter www.siriusentertainment.de zu bekommen.