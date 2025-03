1 Verschiedene Musik-Genres und bunte Inszenierungen: Das ist „The World of Musicals“. Foto: Ralf Rühmeier

Das Profi-Ensemble bekommt am Freitag in Baiersbronn Unterstützung von Loßburger Nachwuchs-Sängern.









Die Show „The World of Musicals“ gastiert am Freitag, 21. März, ab 20 Uhr in der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn. Mit dabei ist Sängernachwuchs aus der Region.