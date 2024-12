1 „Stahlzeit“ hatte mehr als nur brachiale Musik und Pyroeffekte auf Lager. Foto: Matt

Die „Rammstein“-Tributeband „Stahlzeit“ ließ es am vergangenen Freitagabend in der vollen Haslacher Stadthalle wieder ordentlich funken und krachen. Der Auftritt 2025 steht schon fest.









Zwei Nightliner und drei Trucks, allesamt in beeindruckender Größe und in tiefschwarze Farbe getaucht, haben am vergangenen Freitag in der Haslacher Innenstadt sicher zahlreiche Blicke auf sich gezogen. Darauf stand zu lesen: „Stahlzeit“.