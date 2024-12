74-Jähriger wird in Schonach von Betrügern um 2400 Euro gebracht

1 Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Am Montagnachmittag ist ein 74-Jähriger in Schonach von Betrügern mit der Methode "Shoulder Surfing" um 2400 Euro gebracht worden.









Link kopiert



Die Betrüger spähten am Geldautomaten die PIN des Mannes aus und entwendeten anschließend seine Geldkarte. Noch bevor der Mann die Karte sperren konnte, hoben die Täter den Geldbetrag ab. Ein weiterer Abhebeversuch in Triberg scheiterte, weil die Karte in der Zwischenzeit gesperrt wurde.