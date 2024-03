Das Styling-Format „Shopping Queen“ ist diese Woche zu Gast in Stuttgart. Unter den fünf Kandidatinnen, die um den Titel „Shopping Queen“ von Stuttgart kämpfen, ist auch die amtierende Mrs. Baden-Württemberg. Am Mittwoch ging sie auf Shopping-Tour.

Sie ist nicht nur amtierende Mrs. Baden-Württemberg und hat es ins Finale der Mrs. Deutschland-Wahl geschafft, die Stuttgarterin Wintana Kahsay ist auch eine der Teilnehmerinnen bei „Shopping Queen“.

Das Styling-Format des Fernsehsenders Vox mit Moderator und Modedesigner Guido Maria Kretschmer ist aktuell in der Landeshauptstadt zu Gast. Unter dem Motto „Kombi-Queen“ treten fünf Frauen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen gegeneinander an, um „Shopping Queen“ zu werden. Ihre Aufgabe: innerhalb von vier Stunden einen stylischen Look aus Rock und Strickpullover zu kreieren und vor einer Jury aus vier Konkurrentinnen auf dem Laufsteg zu präsentieren.

Am Mittwoch, dem dritten Tag des insgesamt fünftägigen Shopping-Abenteuers, machte sich die Stuttgarter Kandidatin Wintana Kahsay mit ihrem besten Freund Dimitri auf die Suche nach dem perfekten Kombi-Outfit.

Doch bevor sie ihre Mitstreiterinnen mit ihrem Kleiderschrank allein ließ, machte sie ihnen bei einem Glas Sekt in ihrer Wohnung mit einem Augenzwinkern eine klare Ansage. „Beim Anprobieren solltet ihr vorher schauen, ob ihr in die Kleidung reinpasst“, so die 37-Jährige. Der Shoppingtour sah die amtierende Miss Baden-Württemberg dabei zuversichtlich entgegen. Für den kompletten Look stehen jeder Kandidatin 500 Euro zur Verfügung.

Kandidatin überzeugt mit Haar-Styling und Make-up

Nach Ablauf der Zeit präsentierte sich die 37-Jährige in einem glitzernden, beigefarbenen Wollpullover, einem passenden schwarzen Lederrock und schwarzen Boots. „Ich finde den Look super, mir fehlt aber ein bisschen die Vollendung mit Accessoires – das ist schade“, urteilte Designer Guido Maria Kretschmer. Dem schlossen sich auch die Konkurrentinnen in der Jury an. Haar-Styling und Make-up der Kandidatin seien aber sehr gelungen.

Am Freitagnachmittag geht es auf Vox für die letzte Kandidatin, Felize, ins Rennen um den besten Kombi-Look. Ob sich Wintana Kahsay am Ende der Woche „Shopping Queen“ von Stuttgart nennen darf, entscheidet sich am Freitag.