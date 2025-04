„Frühlingserwachen“ heißt es wieder in Baiersbronn – anders als bisher diesmal gleich eine ganze Woche lang.

Der Handels- und Gewerbeverein Baiersbronn lädt mit dem „Frühlingserwachen“ wieder mit besonderen Aktionen zum Bummeln und Einkehren ein.

Anders als in vorherigen Jahren läuft das „Frühlingserwachen“ diesmal eine ganze Woche – von Montag, 7., bis Samstag, 12. April – und nicht nur am Samstag. Die teilnehmenden Betriebe überraschen die Kunden mit kleinen Geschenken, Rabattaktionen, Verwöhnangeboten und Live-Events, so der HGV.

Und es gibt auch wieder ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es Shopping-Gutscheine im Wert von 600 Euro.

Frühlingsrallye für Groß und Klein

Die Teilnahme am Gewinnspiel, eine Frühlingsrallye für Groß und Klein, ist simpel: In allen Geschäften finden sich Buchstaben versteckt, die einen Lösungssatz ergeben, der auf der Teilnahmekarte eingetragen wird. Die Teilnahmekarten gibt es in den Geschäften.