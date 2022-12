12 Oliver Bittlingmaier (links) und Dagmar Holzer, die Inhaber der Genusswerkstatt in St. Georgen. Foto: Davydenko

Momentan sind wir alle auf der Geschenksuche zu Weihnachten. Massenware finde ich zu unpersönlich und ich möchte Läden aus der Region unterstützen. Umweltbewusst, originell und persönlich soll es werden. Doch was genau findet man hier?















Schwarzwald-Baar-Kreis - Ich mache mir viele Gedanken, was ich meinen Liebsten schenke. Dieses Jahr möchte ich regional shoppen und originelle oder ausgefallene Dinge finden. Dabei sind mir Nachhaltigkeit und das bewusste Verzichten auf Massenware wichtig.

Der Schwarzwald-Baar-Kreis unter dem Christbaum sozusagen – aber geht das überhaupt? Ich mache den Test.

Anfangen möchte ich mit Naschereien, passend zur Weihnachtszeit. Als Naschkatze sucht man natürlich ein besonders süßes Geschenk. Schokolade geht immer und ist sowohl alters- als auch geschlechtsunabhängig. Auf meiner Einkaufstour laufe ich an zahlreichen Einkaufsläden vorbei und überall dort stehen in Alu verpackte Weihnachtsmänner. Woher der Kakao stammt und wo diese produziert werden weiß ich hier nicht. Doch dieses Jahr will ich etwas anderes. Regional soll es sein – und fair produziert.

Schokolade aus der Genusswerkstatt in St. Georgen

An der Genusswerkstatt in St. Georgen bleibe ich stehen. Die riesigen Schokoweihnachtsmänner im Schaufenster würden jedes Kinderherz höher schlagen lassen. Ich gehe rein und spreche mit Oliver Bittlingmaier, einer der Geschäftsführer. Entgegen meiner Erwartung seien Trüffelsterne und Trüffelbäume "der Renner" und nicht die riesen Schokoladenfiguren, so Bittlingmaier. Der Laden produziert vor Ort eigene Schokolade. Seit 15 Jahren arbeiten Oliver Bittlingmaier und seine Kollegin Dagmar Holzer zusammen und kreieren essbare Kunst. Auch die handbeschriebene Schokolade sowie das Früchtebrot laufen gut in der Weihnachtszeit, erklärt er mir.

Schwarzwälder Köstlichkeiten in Wolterdingen

Da ich nicht nur Schokolade verschenken möchte, mache ich mich auf den Weg nach Wolterdingen zu den Schwarzwälder Köstlichkeiten. Dieser ist ein Familienbetrieb und wird seit 2018 von Alexander Zähringer geleitet. Ich frage ihn was er als Geschenk empfiehlt? Besonders beliebt seien, gerade in der Winterzeit, der Glühwein "Herzerwärmer", die Schwarzwald-Schokolade und das Tannenzäpfle Bier-Gelee, antwortet er.

Vor allem die Männer in meiner Familie sind echte Biertrinker und probieren gerne mal etwas Neues. Passend zu dem Gelee würde ich gerne ein paar Biere mit verpacken.

Brauerei Löwenbräu in Bräunlingen

Die Brauerei Löwenbräu in Bräunlingen ist seit 1700 im Familienbesitz und braut Biere. In ihrem Getränkemarkt, nur wenige Meter von der Brauerei entfernt, kann ich sowohl ein helles Pils mitnehmen, als auch ein paar ausgefallene Sorten. Eveline Kalb und ihr Ehemann leiten die Brauerei und produzieren etwa 5000 Hektoliter Bier im Jahr. Sechs Flaschen Kellerbier in einer rustikalen Holzkiste sind das perfekte Geschenk für meinen Mann, den Bierliebhaber in der Familie.

"Bläck Forescht"-Artikel vom Foto Singer in Villingen

Bei meiner Shoppingtour ist es mir noch wichtig, einen lokalen Bezug zu haben. Als Schwarzwälderin sieht man aus meiner Sicht viel zu oft die klischeehaften Bollenhüte oder Tannenwälder. Dieses Jahr will ich es anders, ein wenig origineller haben. Als ich durch die Villinger Innenstadt schlendere, sehe ich im Schaufenster von Foto Singer Schwarzwald-Artikel.

Doch meine Aufmerksamkeit erregen sie: Tiere mit Bollenhüten untermalt von lustigen Sprüchen – so etwas suche ich. Im Laden zeigt mir Thomas Herzog-Singer sein eigenes Label: "Bläck Forescht". "Das kommt von uns und ich habe sogar den Stempel designed", erklärt er mir. Die Wanduhren und Postkarten seien "der absolute Renner", berichtet Herzog-Singer stolz. Die Designs mache er selber und die Produktion finde hauptsächlich in Baden-Württemberg statt.

Individuelle Bekleidung bei Waldwerk in Triberg

In Triberg unterwegs, sah ich viele Touristenläden, gefüllt mit Mini-Kuckucksuhren und Hüten. Doch unter denen entdeckte ich den Laden mit dem Namen "Waldwerk". Dort gibt es individuell bedruckte T-Shirts und Pullover. Die Farbe, das Design und den Schnitt kann man sich aussuchen und vor Ort direkt bedrucken lassen. "Unser Geschäft ist ein Erlebnishandel", meint die Besitzerin Nadja Schuler-Frey. Die drei beliebtesten Motive seien die "black forest five", die "forest fairy" und das "Fichtenmoped".

Deko vom Hirsch mit Hut

Ebenfalls viel Schwarzwaldthematik verarbeitet Ulrike Sieber in ihren handgemachten Artikeln. Seit 2018 verkauft sie ihre Basteleien in ihrem kleinen Laden "Hirsch mit Hut" bei sich zu Hause. Das Hobby diene als Ausgleich zu ihrem Beruf, schildert Sieber. Sie hat ihren Laden nur an den letzten drei Tagen in der Woche geöffnet. Sie nehme auch persönliche Bestellungen, ganz ohne Onlineshop, auf. Sie zeigt mir ihre Favoriten: der Goldbrand von Wild, die von Hand personalisierten Taschen und die Bollenhut-Gläser, welche in Kooperation mit dem Unverpackt-Laden in Villingen befüllt werden können.

Das Fazit

Nach meinem ausgiebigen Einkaufsbummel hab ich nicht nur schöne Ecken des Schwarzwaldes gesehen, sondern bin auch fündig geworden. Für jeden aus meinem Umfeld konnte ich etwas Passendes finden und wenn nicht, dann konnte ich personalisierte Geschenke bestellen. Den Aspekt der Personalisierung finde ich besonders wichtig. Weg von der Massenware und Überproduktion und hin zu mehr Nachhaltigkeit. Auch zu Weihnachten wollte ich umweltbewusster und lokaler Einkaufen. Die Tour war also mehr als erfolgreich.