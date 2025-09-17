Shitstorm wegen Charlie Kirk: Dunja Hayali legt Social-Media-Pause ein

Die Moderatorin Dunja Hayali muss nicht nur Gegenwind wegen Aussagen über den ermordeten Charlie Kirk einstecken. Sie erhält sogar Todeswünsche – und zieht daraus Konsequenzen.
Die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali zieht sich vorerst aus sozialen Netzwerken zurück. Sie nehme sich „aus Gründen mal ein paar Tage Pause“, teilte Hayali auf Instagram mit. Diese dürften in Zusammenhang mit Todeswünschen stehen, welche die „Heute Journal“-Moderatorin auszugsweise ebenfalls auf Instagram veröffentlicht hatte.