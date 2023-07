1 Die Shell-Tankstelle in Stammheim ist eine von drei, die derzeit geschlossen hat. Die anderen beiden befinden sich in Calw und Freudenstadt. Foto: Felic Biermayer

Recherchen unserer Redaktion bringen Licht ins Dunkel: Die Tankstellen in Freudenstadt, Calw-Stammheim und Calw wurden von derselben Gesellschaft betrieben. Und: Ein Gerücht, das schon seit einiger Zeit kursiert, erweist sich als wahr.









Und plötzlich war da ein Zettel im Fenster: Vor rund einem Monat hieß es an den beiden Shell-Tankstellen in den Calwer Kimmichwiesen und in Stammheim unvermittelt „nichts geht mehr“. Nur noch ein Schild mit der Aufschrift „Geschlossen“ informierte die Kunden. Ein Schicksal, dass im Übrigen zur gleichen Zeit auch eine Shell-Tankstelle in Freudenstadt teilte – die, wie sich nun herausstellte, von derselben Gesellschaft betrieben wurde. Diese wiederum hat ihren Sitz in Calw.