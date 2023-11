Shane MacGowan: Pogues-Sänger im Alter von 65 Jahren gestorben

1 Shane MacGowan wurde 65 Jahre alt. Foto: IMAGO/Avalon

Shane MacGowan ist tot. Große Bekanntheit erlangte der Sänger der Punkband The Pogues vor allem durch den Weihnachtshit „Fairytale Of New York“.









Der Sänger der anglo-irischen Punkband The Pogues, Shane MacGowan, ist tot. Der Musiker, der vor allem für den Weihnachtshit „Fairytale Of New York“ bekannt ist, sei nach langer schwerer Krankheit im Alter von 65 Jahren gestorben, teilte seine Ehefrau Victoria Mary Clarke am Donnerstag bei Instagram mit. Mehrere britische Medien, darunter die Sender BBC und Sky News, zitierten aus der Mitteilung. „Shane wird immer das Licht sein, das ich vor mir halte, und das Maß meiner Träume und die Liebe meines Lebens“, hieß es darin.