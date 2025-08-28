SGV Freiberg: Warum auf die TSG Balingen ein bärenstarker Gegner wartet

Der SGV Freiberg ist perfekt in die neue Saison gestartet – und will seine Siegesserie fortsetzen. Neuzugang Marius Köhl ist bislang der überragende Mann beim Tabellenführer.
Die Tabelle ist nach vier Spieltagen bekanntlich noch nicht sehr aussagekräftig, doch der starke Saisonstart des SGV Freiberg sticht dennoch ins Auge. Neben dem TSV Steinbach Haiger, gegen den die TSG Balingen ebenfalls bereits antreten musste, sind die Freiberger das einzige Team, das eine weiße Weste trägt. Vier Spiele, vier Siege, 14:2 Tore – das Team von Cheftrainer Kushtrim Lushtaku brilliert.