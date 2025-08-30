SGV Freiberg – TSG Balingen: Knappe Pleite beim Tabellenführer

Die TSG Balingen hält beim SGV Freiberg lange mit, muss am Ende aber eine 0:1-Niederlage einstecken. Einmal mehr wird der Isik-Elf eine Standardsituation zum Verhängnis.
Die TSG Balingen und Standards – das war an den ersten fünf Spieltagen der neuen Regionalliga-Saison alles andere als eine Liebesgeschichte. Auch beim Gastspiel in Freiberg tat sich die Mannschaft von Cheftrainer Murat Isik zu schwer bei einem ruhenden Ball – und fing sich so den Gegentreffer, der die vierte Niederlage im fünften Spiel besiegelte.