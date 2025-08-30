SGV Freiberg – TSG Balingen: Knappe Pleite beim Tabellenführer

Die TSG Balingen hält beim SGV Freiberg lange mit, muss am Ende aber eine 0:1-Niederlage einstecken. Einmal mehr wird der Isik-Elf eine Standardsituation zum Verhängnis.

Die TSG Balingen und Standards – das war an den ersten fünf Spieltagen der neuen Regionalliga-Saison alles andere als eine Liebesgeschichte. Auch beim Gastspiel in Freiberg tat sich die Mannschaft von Cheftrainer Murat Isik zu schwer bei einem ruhenden Ball – und fing sich so den Gegentreffer, der die vierte Niederlage im fünften Spiel besiegelte.

Ausgeglichene erste Hälfte Doch von vorne: Vor dem Pokalkracher gegen den FC Holzhausen hätten sich die Eyachstädter gerne eine Portion Selbstbewusstsein beim amtierenden Tabellenführer abgeholt. Im ersten Durchgang gelang das auch ganz gut. Die Gäste waren zu Beginn der Partie die etwas aktivere Mannschaft, agierten mutig.

Im Laufe der ersten 45 Minuten nahm der SGV Freiberg, bei dem der überragende Offensivspieler der bisherigen Saison, Marius Köhl, verletzungsbedingt überraschend nicht im Kader stand, zwar immer mehr das Zepter in die Hand, nennenswerte Torchancen blieben gegen defensiv hervorragend organisierte Balinger jedoch aus. Die erste echte Gelegenheit hatte dann die TSG in der 28. Minute, als SGV-Keeper Benedikt Grawe bei einem Schuss aus spitzem Winkel von Halim Eroglu erstmals auf dem Posten sein musste. Zehn Minuten später hätte Pedro Almeida Morais nach einem schnell ausgeführten Freistoß und einem langen Ball in den Sechzehner hinein beinahe die Balinger Führung auf dem Fuß gehabt.

Kapitän trifft per Kopf

Der Tabellenführer hingegen hatte seine erste dicke Gelegenheit erst kurz nach dem Seitenwechsel, als Tino Bradara nach einem Getümmel im Strafraum aus kürzester Distanz zum Abschluss kam und TSG-Schlussmann Louis Potye zu einer starken Parade zwang. In der 63. Minute ging der Favorit dann aber in Führung – wenn auch mehr oder weniger aus dem Nichts. Eckball Matt-Brahan Zie, Kopfball Marco Kehl-Gomez, 1:0. Der Treffer des Freiberger Kapitäns wurde von einem Großteil der 450 Zuschauer lautstark bejubelt.

In der Folge wurden Torchancen wieder Mangelware. Stattdessen entwickelte sich vor allem in diesem zweiten Durchgang ein kampfbetontes Spiel, bei dem Schiedsrichter Roy Dingler insgesamt satte neun gelbe Karten verteilte. Der Aufsteiger ließ in der eigenen Gefahrenzone weiterhin relativ wenig zu. Die Freiberger hingegen konnten es sich erlauben, einen Gang zurückzuschalten und die Führung zu verwalten – was sie auf dem Weg zum fünften Saisonsieg im fünften Spiel größtenteils souverän schafften. Bis auf die ein oder andere vielversprechende Annäherung war der Tabellenführer dem vorentscheidenden 2:0 jedoch zu keinem Zeitpunkt wirklich nahe.

Beinahe noch der Ausgleich

Die TSG hingegen hatte kurz vor Schluss noch einmal die Riesenchance auf den Ausgleich: Nach einem hohen Ballgewinn fand Eroglu den eingewechselten Marko Pilic im Zentrum, der wiederum den links mitgelaufenen Simon Klostermann bediente. Dieser schloss gegen seinen Ex-Verein aus leicht spitzem Winkel sofort stramm – jedoch zu unplatziert – ab, so dass Grawe die Kugel noch zur Ecke entschärfen konnte. Wenig später hatte auch Eroglu per Kopf noch eine gute Gelegenheit, doch am Ende blieb es bei der 0:1-Niederlage aus Balinger Sicht. Damit bleibt die TSG vorerst Tabellenschlusslicht, obwohl auch der Bahlinger SC (0:3 in Fulda) erneut verlor. Der SGV Freiberg hingegen verteidigt sowohl den Platz an der Sonne als auch die weiße Weste zum Saisonstart.

Trainerstimme

Murat Isik (TSG Balingen):

„Das Ergebnis ist natürlich bescheiden, gerade weil wir wieder eine Gegentor nach einem Standard fressen. Aber mit Ausnahme der ersten 20 Minuten nach dem Seitenwechsel haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben wenig zugelassen, hatten selbst unsere Chancen und haben gegen ein Top-Team mehr als auf Augenhöhe agiert.“

Personal und Statistik

SGV Freiberg – TSG Balingen 1:0 (0:0). Freiberg: Grawe, Badara (62. Engel), Laupheimer, Petö (74. Kuranyi), Lokaj (62. Adigo), Kehl-Gomez, Schmidt, Zie (74. Selitaj), Ballo, Grobelnik (83. Pietzsch), Hetemaj.

TSG Balingen: Potye, Jäger (90. Birkic), Latifovic, Almeida Morais (57. Deininger), Moutassime (78. Pilic), Schmitz, Brändle (57. Brändle), Colic, Klostermann, Eroglu, Maier. Tore: 1:0 Kehl-Gomez (63.).

Schiedsrichter: Roy Dingler, Niklas Pfau, Enis Morat.

Zuschauer: 450.