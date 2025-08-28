SGV Freiberg – TSG Balingen: Ein Geburtstagsgeschenk für Murat Isik?

Zwei Mannschaften sind in der Regionalliga mit einer perfekten Bilanz von vier Siegen aus den ersten vier Spielen in die neue Saison gestartet. Die eine ist der TSV Steinbach Haiger, gegen den die TSG Balingen bereits am zweiten Spieltag antreten musste und vor heimischer Kulisse mit 0:3 verlor. Die andere ist der SGV Freiberg, bei dem die Eyachstädter nun am kommenden Samstag (14 Uhr) zu Gast sind.

„Gute Phasen“ „Auch wenn die Ergebnisse das nicht unbedingt widerspiegeln, hatten wir bislang in allen Spielen wirklich gute Phasen“, stellt TSG-Cheftrainer Murat Isik die Bilanz seines Teams ein wenig in Relation. Der 2:1-Sieg in Fulda ist bis dato das einzige Erfolgserlebnis des Aufsteigers, die Niederlagen in Aspach (1:6) sowie gegen Steinbach (0:3) und Homburg (1:4) waren am Ende jeweils deutlich. Die Leistungen und die Herangehensweise seien größtenteils gut gewesen, so Isik. Die Ergebnisse hingegen sind ausbaufähig.

Stark an beiden Enden

Nun hat das Tabellenschlusslicht den nächsten dicken Brocken vor der Brust. Mit einem Torverhältnis von 14:2 stellt der SGV Freiberg sowohl die beste Offensive als auch die beste Verteidigung der noch jungen Saison. „Freiberg hatte einen großen Umbruch im Sommer, aber sie haben trotzdem einen extrem starken Kader“, weiß auch Murat Isik. Dennoch wolle man in Freiberg das eigene Spiel auf den Rasen bringen: „Wir werden mutig und offensiv auftreten!“

Ein Akteur brilliert bislang bei den Freibergern besonders: Neuzugang Marius Köhl. Der 24-Jährige erzielte in den ersten vier Ligaspielen bereits fünf Treffer und war ein weiteres Mal im Verbandspokal erfolgreich. Führt die Form des Flügelstürmers dazu, dass sich die Herangehensweise der Balinger Defensive verändert? „Nein“, antwortet Isik. „Marius Köhl ist ein sehr guter Spieler, aber da ist er nicht der einzige beim SGV oder in der Liga. Fast jeder Gegner hat solche Akteure in seinen Reihen. Das ist ja das Schöne in dieser Liga – gegen solche Mannschaften mit solchen Spielern anzutreten.“

Gutes Omen?

Auf dem Papier gehen die Balinger natürlich als klarer Außenseiter in diese Partie. Doch könnte die Bilanz der vergangenen Jahre gegen den SGV vielleicht ein gutes Omen sein? Das letzte Aufeinandertreffen in einem Punktspiel endete im März 2024 zwar mit einer 0:4-Auswärtspleite, doch davor blieb die TSG gegen die Freiberger in Regional- und Oberliga siebenmal in Folge ungeschlagen (sechs Siege, ein Remis).

Und vor allem: Es gab auch in diesem Kalenderjahr schon ein Duell der beiden Vereine – am 29. April im Achtelfinale des WFV-Pokals. Diese Partie entschieden die Balinger in der Bizerba-Arena durch Tore von Simon Klostermann, Amnay Moutassime und Ivo Colic mit 3:0 für sich. Auch damals wurde man als klarer Außenseiter gehandelt, ließ sich davon aber nicht irritieren.

Verletzungssorgen?

Personell muss sich Murat Isik noch um den ein oder anderen Akteur Gedanken machen: „Ein paar angeschlagene Spieler haben wir aktuell noch. Da müssen wir schauen, wer bis Samstag komplett fit wird.“ Der Cheftrainer, der am Donnerstag seinen 50. Geburtstag feiern durfte, ergänzt aber sofort: „Wenn jemand ausfällt, dann müssen eben andere in die Bresche springen.“

Wer auch immer auf dem Rasen stehen wird, die Aufgabe gegen den SGV Freiberg wird für den Auftseiger alles andere als eine einfache werden. Doch vielleicht gelingt es den TSG-Spielern ja, ihrem Trainer am Samstagnachmittag ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk zu machen.