SGV Freiberg – TSG Balingen: Ein Geburtstagsgeschenk für Murat Isik?

Die TSG Balingen trifft in der Regionalliga auf den perfekt in die Saison gestarteten Tabellenführer aus Freiberg. Gelingt den Eyachstädtern die Überraschung?
Zwei Mannschaften sind in der Regionalliga mit einer perfekten Bilanz von vier Siegen aus den ersten vier Spielen in die neue Saison gestartet. Die eine ist der TSV Steinbach Haiger, gegen den die TSG Balingen bereits am zweiten Spieltag antreten musste und vor heimischer Kulisse mit 0:3 verlor. Die andere ist der SGV Freiberg, bei dem die Eyachstädter nun am kommenden Samstag (14 Uhr) zu Gast sind.