SGV Freiberg – FC 08 Villingen: Niederlage in Freiberg als „Entwicklung für die kommende Saison“

Während die Personalplanungen beim FC 08 Villingen für die Rückkehr in die Oberliga bereits auf Hochtouren laufen, sieht Cheftrainer Steffen Breinlinger auch die Leistungen auf dem Rasen – unter anderem die 1:3-Niederlage am Samstagnachmittag gegen den SGV Freiberg – als Teil einer „Entwicklung für die kommende Saison“.

„Klar, wir stehen abgeschlagen am Tabellenende. Aber ich finde, dass die Mannschaft wieder eine gute Einstellung gezeigt hat. Leider stehen wir wieder mit leeren Händen da, weil uns hier und da kleine Nuancen fehlen. Das ist sehr ärgerlich, aber wir müssen es anerkennen und daraus lernen.“, resümierte Breinlinger, nachdem seine Schützlinge über weite Strecken der Partie mit dem Tabellendritten mithalten konnte.

Hoffnung auf den Punktgewinn

Der Dreierpack von SGV-Stürmer Gal Grobelnik war am Ende zu viel für aufopferungsvoll kämpfende Villinger. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer durch Karlo Kuranyi inmitten einer guten Phase vor und nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen durchaus die Hoffnung auf einen Punktgewinn auf. Doch die Freiberger, für die es tabellarisch ebenfalls um nichts mehr geht, was in den Augen von SGV-Trainer Serkan Kocer zu einem gewissen „Testspielcharakter“ im ersten Durchgang führte, kamen mit Schwung aus der Kabine und gewannen die Partie am Ende völlig verdient.

Zwei Regionalliga-Spiele hat der FC 08 Villingen nun noch vor der Brust. Zunächst fordert das Schlusslicht im letzten Heimspiel in der MS-Technologie-Arena den bereits feststehenden Meister, die TSG Hoffenheim II (Samstag, 14 Uhr). Und zum Saisonabschluss geht es eine Woche später auswärts gegen den Bahlinger SC, gegen den man im März beim 0:3 im Viertelfinale aus dem Verbandspokal ausschied. Für die Bahlinger könnte dann noch viel auf dem Spiel stehen: Aktuell stehen sie in der Tabelle auf Rang 13 – mit nur zwei bzw. drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegskampf-Konkurrenz aus Gießen, Mainz und Göppingen.