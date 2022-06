1 Die Entscheidung fällt wenige Minuten vor dem Schluss, als Ahmad Arab den entscheidenden Treffer zum 4:2 erzielt. Foto: Wagner

Der SV Alpirsbach-Rötenbach macht der SG Alteim-Grünmettstetten den letzten Platz in der Bezirksliga am kommenden Samstag im Sulzer Albeck Stadion streitig.















Link kopiert

SV Alpirsbach-Rötenbach – SGM Talheim 4:2 (2:1). In einem phasenweise packenden Duell zweier gleichwertiger Mannschaften setzte sich die Klosterstädter in Betzweiler gegen die SGM Talheim am Ende dank zweier später Treffer mit 4:2 durch. Die Alpirsbacher kamen besser ins Spiel, und einer ihrer gefürchteten Standards führte bereits in der 9. Spielminute zum Führungstreffer. Simon Gremmelspacher, vor allem im ersten Spielabschnitt Dreh- und Angelpunkt der Alpirsbacher, nahm sich den Ball, und einer seiner weiten Einwürfe verlängerte Kai Walz per Kopf, so dass Alpirsbachs Goalgetter Dominik Weber leichtes Spiel hatte den Ball über die Linie zu bugsieren.

Kopfballtreffer

Beim zweiten Treffer der Alpirsbacher sah der Talheimer Torhüter Patrick Herr in der 33. Spielminute nicht so gut aus. Nach vorausgegangenem Foulspiel an Simon Gremmelspacher verlängerte Dominik Weber den Freistoß per Kopf unters Lattenkreuz. Der Ball schien nicht unhaltbar.

Dijan Bajrami abgeklärt

Danach kam ein Bruch im Spiel der Alpirsbacher. Bereits in der 37. Spielminute glückte den Talheimern der Anschlusstreffer. Talheims Spielertrainer Matthias Dieterle setzte sich resolut gegen seinen Gegenspieler durch und bediente seinen besser postierten Mannschaftskollegen Dijan Bajrami, der überlegt einschob. Von nun an waren die Talheimer ganz klar spielbestimmend, und der Ausgleich schien nur eine Frage der Zeit.

Umjubelter Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel bot sich Dijan Bajrami in der 48. Spielminute die dicke Chance, das Spiel auszugleichen. Bajrami scheiterte aber am gut reagierenden Alpirsbacher Keeper Felix Schneider. In der 60. Minute war aber auch Schneider machtlos. Nach einem Freistoß der SGM gelangte der Ball zu Talheims Spielertrainer Matthias Dieterle, der mit der Pike für den umjubelten Ausgleich sorgte.

Partie schien zu kippen

Die Partie schien jetzt vollends in Richtung der Talheimer zu kippen. Der kurz zuvor eingewechselte Daniel Fuhrmann traf mit seiner ersten Aktion nur den Außenpfosten. Als vieles für die Talheimer sprach, trat wieder Simon Gremmelspacher in Aktion. Erst scheiterte er mit seinem fulminanten Freistoß am gut reagierenden Patrick Herr, ehe er in der nächsten Aktion den fälligen Eckball per Kopf mit Vehemenz ins Talheimer Tor wuchtete. Das bedeutete die erneute Führung für die Klosterstädter, die sich jetzt diesen Vorsprung nicht mehr nehmen lassen sollten.

Ahmad Arab macht Deckel drauf

Bereits in der Nachspielzeit glückte Alpirsbachs Ahmad Arab nach einem Konter den Treffer zum Endstand von 4:2. Die zahlreichen Zuschauer hatten ein spannendes Relegationsspiel gesehen, auch dank der hervorragenden Organisation seitens des SV Betzweiler-Wälde. Die Alpirsbacher haben jetzt eine Woche Zeit sich für das Spiel gegen die SG Altheim-Grünmettstetten im Sulzer Albeckstadion vorzubereiten.

Trainerstimmen:

Frank Baumann und Kai Walz (SV Alpirsbach-Rötenbach): "Über das ganze Spiel waren wir meiner Meinung das spielerisch bessere Team. Beim Pfostentreffer der Talheimer hatten wir Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Von da an habe ich gewusst, dass wir das Spiel noch für uns entscheiden können. Es war das zu erwartende Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Jetzt freuen wir uns auf die Partie in einer Woche in Sulz gegen die SG Altheim-Grünmettstetten, und es bleibt genügend Zeit, sich von den Strapazen in den letzten Wochen etwas zu erholen." Marc Schrag und Matthias Dieterle (SGM Talheim): "Glückwunsch an den SV Alpirsbach-Rötenbach. Ich denke aber, dass wir über das gesamte Spiel das bessere Team waren, und es auch verdient gehabt hätten, weiterzukommen. Nach unserer Aufholjagd, die zum Ausgleich geführt hat, müssen wir in Führung gehen und dann wäre das Spiel sicherlich anders ausgegangen. Die Mannschaft hat sich nach dem knapp verpassten Aufstieg heute wieder hervorragend präsentiert und verdient ein großes Lob."

Mannschaften:

SV Alpirsbach-Rötenbach: Felix Schneider, Leon Beilharz, Cedric Scheler, Johannes Schmelzle (56.Patrick Pfau), Fabian Weber (67.Thomas Kalmbach), Ahmad Arab, Simon Weber, Lorenz Engisch(73. Ignacio Weihrauch), Kai Walz, Dominik Weber, Simon Gremmelspacher.

SG Talheim: Patrick Herr, Dominik Köthe (87. Benedikt Joachim), Nico Klink, Noah Geiger (85. Faruk Cetmi), Matthias Dieterle (82. Tim Inci), Marc Schrag, Marvin Müller (62. Daniel Fuhrmann), Artur Vincze, Dijan Bajrami, Jannik Ade, Manuel Schuler.

Tore: 1:0, 2:0 Dominik Weber (9., 30.), 2:1 Dijan Bajrami (37.), 2:2 Matthias Dieterle (60.), 3:2 Simon Gremmelspacher (80.), 4:2 Ahmad Arab (90.+4.).

Schiedsrichter: Christian Sauter.

Zuschauer: 900.

0