SG Sonnenhof Großaspach: Die Wochen der Wahrheit für Pascal Reinhardt und sein Team

Die SG Sonnenhof Großaspach steht im Finale des WFV-Pokals und ist Tabellenführer der Regionalliga. Coach Pascal Reinhardt, zuvor beim FC Holzhausen, spricht über die „heiße Phase“.
Pascal Reinhardt befindet sich in seiner dritten Saison bei der SG Sonnenhof Großaspach. Wie schon in den beiden Vorjahren ist der Saisonendspurt hochspannend. 2024 verpasste man den Aufstieg und verlor das Pokalfinale, 2025 hingegen sicherte man sich das Double. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, in welche Richtung das Pendel heuer ausschlägt.