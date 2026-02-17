SG Oberreichenbach/Würzbach: Trainer sieht Potenzial für weitere Steigerung

Bislang ist die SG Oberreichenbach/Würzbach der beste Aufsteiger in der Bezirksliga Nordschwarzwald. Trainer Michael Frey ist zuversichtlich, dass das auch so bleiben wird.
Dass die SG Oberreichenbach/Würzbach als einziger der drei Aufsteiger der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald auf einem einstelligen Tabellenplatz steht, sorgt bei Trainer Michael Frey natürlich für gute Laune. „Im Großen und Ganzen sind wir super-zufrieden. Wir sind stolz, wie die Hinrunde gelaufen ist“, sagt der 35-Jährige. Sechs Siege konnte seine Mannschaft bislang holen und steht mit 20 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Allerdings warnt Frey auch: „Die Hinrunde hat deutlich gezeigt, dass man in der Tabelle schnell ein paar Plätze nach oben klettert, wenn es gut läuft, aber man auch schnell abrutscht. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen.“