SG Oberreichenbach/Würzbach: 11:0 – eiskalt für das Topspiel warmgeschossen

19 Tore in drei Spielen: Die englische Woche in der Kreisliga A Ost gleicht einem Schützenfest. Die SG Oberreichenbach/Würzbach übernimmt dabei mit einem 11:0-Sieg gegen die SG Nagold-Nord die Tabellenführung. Der TSV Möttlingen ist damit für das Topspiel am Sonntag eindeutig gewarnt.

Unmittelbar nach dem Start aus der Winterpause ging es in der Fußball-Kreisliga A Ost mit einer englischen Woche weiter – und die hatte es in sich. 19 Tore fielen in den drei Spielen, wobei besonders das 11:0 der SG Oberreichenbach/Würzbach gegen die SG Nagold-Nord ins Auge sticht. Hat sich der neue Spitzenreiter damit schon mal für das am Sonntag anstehende Topspiel gegen den nur einen Punkt hinter ihm folgenden TSV Möttlingen warmgeschossen? „So würde ich das nicht sehen“, nimmt der Oberreichenbacher Trainer Jürgen Keppler die SG Nagold-Nord in Schutz und zeigt auf: „Die hatten massive Personalsorgen. Das hat man gemerkt. Je länger das Spiel ging desto mehr ging denen die Luft aus.“ So hielt sich dann auch die Halbzeitführung der Gastgeber mit 3:0 in Grenzen.

Ohne Marvin Keppler

Auffallend: Trotz der elf Treffer kam mit Marvin Keppler der Top-Torjäger der Liga (bislang 23 Tore bei 14 Einsätzen) nicht zum Einschuss. Denn: Er spielte gar nicht. Wird die Torgarantie der SGOW für das Spitzenspiel am Sonntag geschont? „Nein“, lacht Jürgen Keppler, „er macht gerade ein Auslandssemester in Österreich. Am Sonntag wird er aber spielen.“ In Torlaune waren dafür Max Keppler (47., 68., 74.) und Christopher Pfrommer (15., 19., 55.) mit jeweils drei Toren sowie Sandro Niethammer (59., 89.), Lukas Moor (18.), Max Neuweiler (52.) und Rico Kugele (54.). „Meine Jungs haben wirklich prima gespielt. Sie waren gedanklich immer schneller als der Gegenspieler. Teilweise war ich selber richtig baff“, spielt Jürgen Keppler vor allem auf die vier Tore zwischen der 52. und 59. Minute an. War das also genau der richtige Sieg vor dem Topspiel gegen den TSV Möttlingen? „Wir wissen, dass wir etwas geleistet haben. Aber das wird am Sonntag ein ganz anderes Spiel. Trotzdem: Meine Spieler sind motiviert. Das merkt man einfach“, ist der Oberreichenbacher Trainer optimistisch.

Abwehr steht lange gut

Einen eindeutigen, aber nicht ganz so torreichen Sieg feierte auch die Spvgg Oberschwandorf gegen das Schlusslicht Spvgg Bad Teinach-Zavelstein. Vor 50 Zuschauern legten die Gastgeber bei schwierigen Platzverhältnissen – holpriger Boden, grelles Flutlicht – los wie die Feuerwehr und führten nach Toren von Sebastian Schmidt (4.), Florian Cadarean (9.) und Niklas Röhm (12.) früh mit 3:0. Da sah es schon so aus, als würden auch die Oberschwandorfer zweistellig gewinnen. „Ruhig bleiben. Die wissen nicht, was sie tun sollen“, wies Trainer Matthias Renz seine Heimmannschaft daraufhin an, nicht die Konzentration zu verlieren. Doch die Teinacher Abwehr hielt nun. Zwar spielte sich das Geschehen weiterhin fast nur in der Hälfte der Gäste ab und die Spvgg Oberschwandorf kam zu Chancen, aber ein Tor wollte in der ersten Halbzeit nicht mehr fallen. Daran ändert sich auch nach dem Seitenwechsel lange nichts, denn gerade die Teinacher Innenverteidigung um Laurin Türk stand immer richtig. Erst ein Eigentor in der 87. Minute brach den Bann. Zwei Minuten später erzielte Tom Baumann den 5:0-Endstand.

Wieder gegen Vorletzten

Als Überraschung darf man den 3:0-Sieg des TSV Haiterbach gegen den SC Neubulach werten. Die Kuckucksstädter gingen als Tabellenvorletzter und damit als Außenseiter in die Partie, verblüfften aber mit einer starken Defensive und haben damit einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Dario Pejic (35.), Michael Kaupp (39.) und Yannick Bauer (75.) trafen für den TSV Haiterbach. Neuer Tabellenvorletzter ist damit die SG Baisingen/Göttelfingen. Ausgerechnet auf sie trifft der SC Neubulach am Sonntag.