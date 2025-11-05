SG Nagold-Nord: Darum genießt der Aufstieg nicht oberste Priorität

Nach dem Abstieg in die Kreisliga B scheint die SG Nagold-Nord den Wiederaufstieg anzupeilen. Doch für Spielleiter Matthias Roth steht etwas anderes im Mittelpunkt
Als sich im vergangenen Jahr der SV Pfrondorf/Mindersbach und die SF Emmingen zur SG Nagold-Nord zusammenschlossen, änderte sich nicht nur der Name. Verdiente Spieler wie Andreas Adler, Vadim Gorbatschow, Matthias Roth und Burak Erbas beendeten ihre Karriere oder traten kürzer. Zudem verließen Florian Shala (zu den SF Salzstetten) und Marcel Hirner (zum VfB Effringen) die Mannschaft. Spielleiter Matthias Roth bringt es auf den Punkt: „Wir durchlaufen gerade einen Umbruch.“