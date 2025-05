1 Marco Tümpel wird Trainer der SG Irslingen/Epfendorf. Foto: Frei Als neuer Spielertrainer bei der SG Irslingen/Epfendorf hat Marco Tümpel viel vor – in der Kreisliga A soll das Team eine wichtige Rolle spielen.







In seinen bisherigen Stationen als Spielertrainer beim SV Harthausen kennt der Seedorfer Marco Tümpel die Kreisliga A1 aus dem Effeff. In den Jahren zuvor wirkte er in Südbaden beim SV Niedereschach und FV/DJK St. Georgen und hat so einen breiten Blick über die Bezirksgrenzen hinaus in Württemberg und Südbaden.